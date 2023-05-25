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Рисунки и письма Иосифа Бродского выставят на благотворительном аукционе в поддержку журнала «Звезда»

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35 выставленных на торги лотов связаны не только с легендарным изданием, но и в целом — с историей русской литературы и поэзии XX века.

Изображение предоставлено журналом «Звезда». Авторство аукционного дома «12й стул»
Изображение предоставлено журналом «Звезда». Авторство аукционного дома «12й стул»

Журнал «Звезда» выходил непрерывно с момента своего основания в январе 1924 года: его не остановили ни блокада Ленинграда, ни сталинско-ждановский разгром редакции и лично Анны Ахматовы и Михаила Зощенко в 1946 году, ни экономические кризисы. В числе постоянных авторов «Звезды» того времени — Борис Пильняк и Юрий Тынянов, Николай Клюев и Осип Мандельштам, Константин Вагинов и Николай Заболоцкий, Леонид Леонов и Ольга Форш, Борис Пастернак и Осип Мандельштам, Николай Заболоцкий и Вениамин Каверин. А благодаря Анне Ахматовой и Михаилу Зощенко журнал приобрел известность в общемировом культурном пространстве.

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Среди лотов, стоимость каждого из которых стартует с отметки 1 тысяча рублей, представлены фотографии, детские рисунки, черновики, письма и зарисовки Иосифа Бродского, а также первый из известных его автопортретов. Другими лотами аукциона станут письма Ольги Берггольц, издания с автографами Евгения Евтушенко, Александра Кушнера и Валерия Попова, подборки газет и журналов.

Изображение предоставлено журналом «Звезда». Авторство аукционного дома «12й стул»

Автопортрет Иосифа Бродского

Изображение предоставлено журналом «Звезда». Авторство аукционного дома «12й стул»

Фотографии Бродского

Изображение предоставлено журналом «Звезда». Авторство аукционного дома «12й стул»

Детский автограф Иосифа Бродского маме

Изображение предоставлено журналом «Звезда». Авторство аукционного дома «12й стул»

Стихотворное поздравление Черткову

Изображение предоставлено журналом «Звезда». Авторство аукционного дома «12й стул»

Рисунки и неопубликованное стихотворение

Изображение предоставлено журналом «Звезда». Авторство аукционного дома «12й стул»

Бродский, кот и книжка

Изображение предоставлено журналом «Звезда». Авторство аукционного дома «12й стул»

Письмо Анны Достоевской

Изображение предоставлено журналом «Звезда». Авторство аукционного дома «12й стул»

Бродский и Манхэттен

Изображение предоставлено журналом «Звезда». Авторство аукционного дома «12й стул»

Телеграмма о дне рождения Ахматовой

Редакция журнала «Звезда»

О своем столетии и запуске аукциона в поддержку издания:

«Звезда» приближается к своему столетию. Она должна дойти до этого рубежа и перешагнуть его. И это будет важным свидетельством неистребимости русской культуры, ее неподвластности «бурям века», какими бы леденящими они ни были. Жизнь идет, обстоятельства меняются. Но просвещенный читатель остается со своим журналом. И читателей этих сотни тысяч в интернете. И «Звезда» должна жить, чтобыпо великой отечественной традиции «сеять разумное, доброе, вечное.

Благотворительный аукцион в поддержку журнала «Звезда» пройдет 31 мая в московском аукционном доме «12й стул» на Петровке, 30/7. Принять участие в аукционе можно по телефону, а также на платформе Bidspirit Live Bid.

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