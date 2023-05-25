Рисунки и письма Иосифа Бродского выставят на благотворительном аукционе в поддержку журнала «Звезда»

35 выставленных на торги лотов связаны не только с легендарным изданием, но и в целом — с историей русской литературы и поэзии XX века.
Журнал «Звезда» выходил непрерывно с момента своего основания в январе 1924 года: его не остановили ни блокада Ленинграда, ни сталинско-ждановский разгром редакции и лично Анны Ахматовы и Михаила Зощенко в 1946 году, ни экономические кризисы. В числе постоянных авторов «Звезды» того времени — Борис Пильняк и Юрий Тынянов, Николай Клюев и Осип Мандельштам, Константин Вагинов и Николай Заболоцкий, Леонид Леонов и Ольга Форш, Борис Пастернак и Осип Мандельштам, Николай Заболоцкий и Вениамин Каверин. А благодаря Анне Ахматовой и Михаилу Зощенко журнал приобрел известность в общемировом культурном пространстве.
Среди лотов, стоимость каждого из которых стартует с отметки 1 тысяча рублей, представлены фотографии, детские рисунки, черновики, письма и зарисовки Иосифа Бродского, а также первый из известных его автопортретов. Другими лотами аукциона станут письма Ольги Берггольц, издания с автографами Евгения Евтушенко, Александра Кушнера и Валерия Попова, подборки газет и журналов.
О своем столетии и запуске аукциона в поддержку издания:
«Звезда» приближается к своему столетию. Она должна дойти до этого рубежа и перешагнуть его. И это будет важным свидетельством неистребимости русской культуры, ее неподвластности «бурям века», какими бы леденящими они ни были. Жизнь идет, обстоятельства меняются. Но просвещенный читатель остается со своим журналом. И читателей этих сотни тысяч в интернете. И «Звезда» должна жить, чтобыпо великой отечественной традиции «сеять разумное, доброе, вечное.
Благотворительный аукцион в поддержку журнала «Звезда» пройдет 31 мая в московском аукционном доме «12й стул» на Петровке, 30/7. Принять участие в аукционе можно по телефону, а также на платформе Bidspirit Live Bid.
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