Рисунки и письма Иосифа Бродского выставят на благотворительном аукционе в поддержку журнала «Звезда»

Журнал «Звезда» выходил непрерывно с момента своего основания в январе 1924 года: его не остановили ни блокада Ленинграда, ни сталинско-ждановский разгром редакции и лично Анны Ахматовы и Михаила Зощенко в 1946 году, ни экономические кризисы. В числе постоянных авторов «Звезды» того времени — Борис Пильняк и Юрий Тынянов, Николай Клюев и Осип Мандельштам, Константин Вагинов и Николай Заболоцкий, Леонид Леонов и Ольга Форш, Борис Пастернак и Осип Мандельштам, Николай Заболоцкий и Вениамин Каверин. А благодаря Анне Ахматовой и Михаилу Зощенко журнал приобрел известность в общемировом культурном пространстве.

Среди лотов, стоимость каждого из которых стартует с отметки 1 тысяча рублей, представлены фотографии, детские рисунки, черновики, письма и зарисовки Иосифа Бродского, а также первый из известных его автопортретов. Другими лотами аукциона станут письма Ольги Берггольц, издания с автографами Евгения Евтушенко, Александра Кушнера и Валерия Попова, подборки газет и журналов.