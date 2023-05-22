Российские издательства повышают цены на книги

О подорожании книг пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей российских издательств. Так, с 1 апреля в «Росмэне» их стоимость выросла на 6-8%, «Рипол классик» с начала года повысил цены на бестселлеры на порядка 3%. Ведущая издательская группа «Эксмо-АСТ» не смогла отчитаться о росте цен книги, так как в первом квартале не проводила повышение их стоимости.

Рост цен на книги стал прямым следствием увеличения расходов на их изготовление. По итогам прошлого года рост себестоимости книг составил 30%, розничные цены выросли на 15-20%: это привело к тому, что книжный рынок в 2022-ом только в денежном выражении вырос на 10%, до 109 миллиардов рублей. В I квартале 2023 года стоимость материалов и полиграфических услуг подорожала на 5-10%: в частности, бумага с начала года стала дороже на 5%, картон — на 2%.

Большая часть материалов, в том числе краски, клей и нитки, а также запчастей для полиграфической техники импортируется в Россию: их логистика стала дороже из-за переориентирования с Европы на Азию. На рост цен также влияют общий уровень инфляции в России и ослабление рубля. По прогнозам издательств, рост цен на полиграфические услуги и материалы может достигнуть 15%.

Напомним, по итогам 2022 года цены на книги в магазинах Петербурга выросли на 20%. Сложнее всего ситуация складывалась с детскими книгами, имеющими цветные иллюстрации — от ряда проектов пришлось отказаться, так как, учитывая себестоимость, цена книги объемом 32 страницы могла доходить до 600 рублей.