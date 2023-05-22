5 лучших букинистов Петербурга — выбор основателя «Подписных изданий» Михаила Иванова

Команда Подписных официально открыла букинистический магазин «Академия» в бывшем помещении «Акадкниги» по соседству (идем к ним за книжными редкостями и завтраками!). По этому случаю специально для «Собака.ru» совладелец «Подписных изданий» Михаил Иванов выбрал пять самых интересных букинистов в городе: где брать редкий тамиздат, книги на иностранных языках, советские открытки и старые пластинки.
Академическая лавка
8-я линия В.О., 33 (во дворе)
Кажется, это самый большой букинист на Васильевском: книги по искусству, философии, недавно вышедшие, но быстро исчезнувшие с прилавков интеллектуальные бестселлеры. Издания позапрошлого века стоят в открытом доступе, что большая редкость. Среди находок можно встретить и иллюстрированный каталог художественного отдела Всероссийской выставки в Москве 1882 года с оригинальными рисунками художников, редкое издание журнальной графики Дейнеки и даже новинки философии (и не только!) издательства Ad marginem.
За чем идем?
Михаил Иванов: За редким тамиздатом и множеством книг на английском, французском и немецких языках.
Искатель
Набережная реки Мойки, 51
Один из самых популярных букинистов города. Представлены ноты, издания по философии, истории и искусству. Много периодики в самом разном состоянии. Магазин оправдывает свое название: кажется, среди такого изобилия невозможно найти ничего, но если хорошо посмотреть, уйдете домой с самыми разными сокровищами — от юбилейного сборника по автомобилестроению, изданного в Берлине в 1926 году, до романтичных советских и дореволюционных открыток.
За чем идем?
Михаил Иванов: За обилием художественной литературы, старыми пластинками и большим выбором советских открыток.
Мир искусства
Невский, 3
У магазина есть три отделения в центре города, но альма-матер на Невском. В букинисте собраны книги о музыке, театре, истории, философии, художественная литература, гравюры, карты, плакаты, путеводители, альбомы и открытки. Среди обилия старых книг можно найти и дореволюционного «Ревизора» Гоголя, и альбом с иллюстрациями к произведениям Шекспира (штриховые гравюры) 1860 года и «Опыты живописи масляными красками» художника Александра Маковского.
За чем идем?
Михаил Иванов: Там вы найдете самую впечатляющую подборку альбомов по искусству, искусствоведческие редкости и графику.
На Литейном
Литейный проспект, 61
Каждый петербуржец-библиофил знает этот магазин! Настоящие сокровища спрятаны в дальнем зале: книги с автографами, гравюры, живопись, старинные фотографии и дореволюционные журналы. Те петербуржцы, кто готов часами перебирать коробки с раритетами, могут найти, кажется, все: открытки пионера отечественной цветной фотографии Прокудина-Горского и (кто знает?), возможно, даже детский юмористический журнал «Ёж». В основном зале есть книги по искусству, архитектуре, русская и зарубежная беллетристика.
За чем идем?
Михаил Иванов: В букинисте на Литейном собраны отличные издания почти по всем гуманитарным сферам. Обязательно загляните в отдельный зал антикварной книги, старой графики, живописи и плакатов прошлых эпох!
Книжная ветка
Марата, 52
Не первое десятилетие петербуржцы любят магазин за большой выбор детских книг, малотиражных изданий по искусству и истории, впечатляющую коллекцию открыток. Говорят, сюда ходят за редкими (и не очень дорогими!) экземплярами, изданными после 1950-х годов.
За чем идем?
Михаил Иванов: За кураторской подборкой, вниманием к редким, антикварным изданиям и особым петербургским радушием!
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