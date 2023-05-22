5 лучших букинистов Петербурга — выбор основателя «Подписных изданий» Михаила Иванова

Академическая лавка

8-я линия В.О., 33 (во дворе)

Кажется, это самый большой букинист на Васильевском: книги по искусству, философии, недавно вышедшие, но быстро исчезнувшие с прилавков интеллектуальные бестселлеры. Издания позапрошлого века стоят в открытом доступе, что большая редкость. Среди находок можно встретить и иллюстрированный каталог художественного отдела Всероссийской выставки в Москве 1882 года с оригинальными рисунками художников, редкое издание журнальной графики Дейнеки и даже новинки философии (и не только!) издательства Ad marginem.

За чем идем?

Михаил Иванов: За редким тамиздатом и множеством книг на английском, французском и немецких языках.