Неизданный роман Габриель Гарсия Маркеса собираются опубликовать в следующем году

Публикацию собираются приурочить к десятилетию смерти писателя. Ранее в литературных кругах циркулировали слухи, что Маркес оставил после себя неизданные произведения, которые хранятся в его архивах. Все это время рукопись хранилась в Техасском университете в Остине, США.

Как уточняет The Guardian, дети писателя не хотели публиковать неоконченный роман, однако все же решили, что нельзя скрывать его от читателей. В 2024 году книга на оригинальном испанском языке появится на полках магазинов в странах Южной Америки, однако позже будут изданы и переводы на другие языки.

Габриель Гарсия Маркес является лауреатом множества литературных премий. Кроме того, среди всех испаноязычных писателей его книги переведены на наибольшее количество языков. Наиболее известны его романы «Сто лет одиночества», «Проклятое время», «Любовь во время холеры» и другие.