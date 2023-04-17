Доля книг в ассортименте ряда специализированных магазинов России упала до 20%

О снижении доли книг в ассортименте книжных магазинов пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей индустрии. Так, в московских точках сети «Республика» и ее интернет-магазине в марте 2022 года доля книг составляла более 55%, тогда как к марту 2023-го снизилась до 40%. Проблему ассортимента здесь решают, развивая другие категории товаров: в частности, продавая виниловые пластинки.

В «Доме книги» и сети «Книга+» доля книг в ассортименте на сегодняшний день составляет 52%. В книготорговой компании «Меломан/Marwin» — 20-20%, но это показатель, рассчитанный по площади, которую занимают книги. Представители компаний отмечают, что «читатели либо покупают книги реже и выборочно, либо ищут альтернативы подешевле», а ««книжная розница сейчас поставлена в такие условия, что должна любыми усилиями завлечь человека».

По данным главы Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов, одна из причин снижения доли книг в общем ассортименте сетей — расторжение договоров с зарубежными правообладателями, а также подорожание книг. «Переводная литература занимает существенное место в розничном ассортименте, как в сегменте художественной литературы, так и в топе продаж. […] Рост цен почти на 40% за какие-то два года — слишком быстро для того, чтобы читатели приспособились к увеличившимся тратам», — резюмировал он.