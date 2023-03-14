Постмодернистский роман «Мифогенная любовь каст» Сергея Ануфриева и Павла Пепперштейна выходит в формате авангардного комикса

«Мифогенная любовь каст» — постмодернистский роман двух современных российских художников-авангардистов, основателей и участников арт-группы «Инспекция "Медицинская герменевтика"» Павла Пепперштейна и Сергея Ануфриева, выпущенный издательством Ad Marginem на рубеже XX и XXI столетия. Роман построен на отсылках к сказочной русской и зарубежной литературе.

30 художников, которым была предоставлена полная свобода в деле графической интерпретации текста, представили свои авторские интерпретации текста: от реалистического комикса, восходящего к традициям советской книжной иллюстрации, до сверхсовременных и ярко-гротескных графических новелл, от минималистических черно-белых зарисовок до масштабных полноцветных полотен, от уютных фантазий до жутких грез.