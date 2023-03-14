Постмодернистский роман «Мифогенная любовь каст» Сергея Ануфриева и Павла Пепперштейна выходит в формате авангардного комикса

Для реализации замысла по трансформации в комикс романа, выпущенного в 1999 и 2002 годах, Пепперштейн пригласил к участию 30 графиков, каждому из которых досталась одна из глав.
«Мифогенная любовь каст» — постмодернистский роман двух современных российских художников-авангардистов, основателей и участников арт-группы «Инспекция "Медицинская герменевтика"» Павла Пепперштейна и Сергея Ануфриева, выпущенный издательством Ad Marginem на рубеже XX и XXI столетия. Роман построен на отсылках к сказочной русской и зарубежной литературе.
30 художников, которым была предоставлена полная свобода в деле графической интерпретации текста, представили свои авторские интерпретации текста: от реалистического комикса, восходящего к традициям советской книжной иллюстрации, до сверхсовременных и ярко-гротескных графических новелл, от минималистических черно-белых зарисовок до масштабных полноцветных полотен, от уютных фантазий до жутких грез.
О новой версии романа «Мифогенная любовь каст в комиксах»:
В этой книге захватывающая история о борьбе советских магов с немецко-фашистскими агрессорами во время Второй мировой войны предстает во множестве образных рядов, созданных выдающимися художниками. Павел Пепперштейн, выступающий в качестве режиссера этого коллективного действа, предлагает российскому читателю-зрителю настоящий Gesamtkunstwerk — «объединенное произведение искусства», — воплотившее в себе универсальную «мифогенность» романного сюжета и многообразие подходов к его графической интерпретации.
«Мифогенная любовь каст в комиксах» — не только одно из важнейших событий в литературном мире, но и открытие принципиально новых принципов творческого взаимодействия внутри российского культурного пространства. Это — не просто книга и не просто комикс, это, по сути, выставка достижений графического искусства современности, связующая признанных мастеров с молодыми гениями. Павел Пепперштейн в данном случае — идеальный автор для подобной революционной работы: востребованный художник с мировым именем и одновременно — неоднократно признанный современным классиком талантливый писатель.
Постмодернистский роман «Мифогенная любовь каст» Сергея Ануфриева и Павла Пепперштейна выйдет в формате авангардного комикса 20 марта. Уже в разработке — продолжение комикса, которое, как обещают в импринте, «положит начало многосерийной эпопее, которая, возможно, выйдет далеко за рамки основного сюжета «Мифогенной любви каст» и покажет еще больше возможностей совмещения искусства и литературы».
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