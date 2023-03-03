Александр Цыпкин прочитает рассказы о любви в театре «На Литейном»

В театре «На Литейном» Цыпкин прочитает свои популярные рассказы, а также тексты — как и обязывает дата, выбранная в преддверии 8 марта, — о любви. То, какие именно будут выбраны произведения для программы, писатель традиционно держит в секрете. «Знаем одно, что эта программа возможна только раз в году, прозвучит и больше не повторится», — отмечают организаторы.

«Весна — время любви независимо от того, какие времена. Вот и рассказы будут про любовь: грустные, веселые, известные и нигде еще неопубликованные. Приходите — будут все свои», — говорит сам Цыпкин.

Проект «БеспринцЫпные чтения» был придуман 7 лет назад Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц, пригласившими к участию главного редактора журнала Maxim Александра Маленкова и лауреата «Русского Букера» Александра Снегирева. За это время прошло более пятисот чтений, со сцены звучали произведения писателей-основателей проекта, а также Наринэ Абгарян, Марины Степновой, Андрея Аствацатурова, Маши Трауб, Саши Филипенко и ряда других авторов.

В разные годы в проекте принимали участие Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко, Сергей Гармаш, Анна Михалкова, Максим Виторган, Виктория Исакова, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Катерина Шпица, Никита Кукушкин, Павел Табаков, Тимофей Трибунцев и многие другие.

Новогодние (весенние!) чтения Александра Цыпкина в рамках проекта «БеспринцЫпные чтения» пройдут 6 марта в театре «На Литейном». Подробности можно найти здесь.

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