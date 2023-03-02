В Петербурге открыли мемориальную доску писателю Борису Стругацкому

Появление таблички на фасаде дома №4 по улице Победы, где много лет прожил автор, несколько раз откладывали и даже требовали для этого справку о том, что Стругацкий действительно вел литературную деятельность.
По словам депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, подготовка к установке мемориальной доски была долгой: необходимо было, в том числе, найти организацию, которая взяла бы на себя все расходы по проектированию, изготовлению и установке памятного знака. Но «были и смешные моменты»: Комитет по культуре попросил предъявить справку о том, что «Борис Стругацкий был писателем». Позже Союз писателей Петербурга извлек из архивов уникальные документы — заявление Стругацкого о приеме в Союз, а также список произведений и автобиографию, написанную его рукой — и выдал требуемое доказательство. В ноябре 2019 года депутаты одобрили установку мемориальной доски.
О процессе установки мемориальной доски писателю Борису Стругацкому:
Когда я приехал за этой справкой в Союз писателей Санкт-Петербурга, там началось безудержное веселье: вот, именно мы будем теми людьми, которые выдадут справку, что Борис Натанович был писателем! Копия этой справки и поныне висит у меня на стене в рабочем кабинете в Законодательном собрании...
Но все закончилось хорошо — доска установлена и будет напоминать всем, что в этом доме жил один из двух великих, добрых и мудрых братьев, на книгах которых выросло не одно поколение. И чье творчество необычайно актуально и по сей день, когда мы живем в причудливой смеси миров «Трудно быть богом», «Обитаемого острова» и «Гадких лебедей».
И, кстати, совсем рядом с этим домом — на пересечении Московского проспекта, улицы Фрунзе и улицы Победы, — находится площадь, которую по моей инициативе в 2014 году назвали площадью Братьев Стругацких. Петербург — единственный город в мире, где память об Аркадии и Борисе Стругацких увековечена в городской топонимике.
Борис Стругацкий — советский и российский писатель, сценарист и переводчик, создавший в соавторстве с братом Аркадием Стругацким несколько десятков произведений, ставших классикой современной научной и социальной фантастики. Однако сам Борис предпочитал говорить о произведениях как о «реалистической фантастике», где центральная роль отводится человеку и его судьбе, а иные планеты или техника будущего — не более, чем «декорации». После того, как в 1991 году умер Аркадий Стругацкий, опубликовал два самостоятельных романа.
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