В Петербурге открыли мемориальную доску писателю Борису Стругацкому

Борис Вишневский

О процессе установки мемориальной доски писателю Борису Стругацкому:

Когда я приехал за этой справкой в Союз писателей Санкт-Петербурга, там началось безудержное веселье: вот, именно мы будем теми людьми, которые выдадут справку, что Борис Натанович был писателем! Копия этой справки и поныне висит у меня на стене в рабочем кабинете в Законодательном собрании...

Но все закончилось хорошо — доска установлена и будет напоминать всем, что в этом доме жил один из двух великих, добрых и мудрых братьев, на книгах которых выросло не одно поколение. И чье творчество необычайно актуально и по сей день, когда мы живем в причудливой смеси миров «Трудно быть богом», «Обитаемого острова» и «Гадких лебедей».

И, кстати, совсем рядом с этим домом — на пересечении Московского проспекта, улицы Фрунзе и улицы Победы, — находится площадь, которую по моей инициативе в 2014 году назвали площадью Братьев Стругацких. Петербург — единственный город в мире, где память об Аркадии и Борисе Стругацких увековечена в городской топонимике.