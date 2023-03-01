Первый за 6 лет роман Харуки Мураками получит название «Город и его ненадежные стены». Выйдет ли он в России?

Выйдет ли «Город и его ненадежные стены» Харуки Мураками на русском языке — пока неизвестно. Переговоры с правообладателями ведут в издательстве «Эксмо», отмечая, что процесс может быть долгим: «в настоящее время издание любой новинки сопровождается рядом необходимых действий».

Александра Шипетина Директор редакции художественной литературы издательства «Эксмо»: Мы работаем с правообладателем, но пока рано говорить о дате издания нового романа Харуки Мураками «Город и его ненадежные стены» на русском языке. Детали мы объявим дополнительно. Хотели бы отметить, что в настоящее время издание любой новинки сопровождается рядом необходимых действий, которые делают процесс дольше и сложнее. В том числе это экспертизы на соответствие законодательству.

Наиболее известные работы японского писателя и переводчика Харуки Мураками, дебютировавшего в 1979 году с повестью «Слушай песню ветра» — «Охота на овец» (1982), «Норвежский лес» (1987), «Хроники заводной птицы» (1994-1995), «Кафка на пляже» (2002) и «1Q84» (2009-2010). Последний на сегодняшний день роман писателя «Убийство командора» вышел в 2017 году.