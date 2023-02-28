Что почитать: 10 новых детективов и триллеров

«Детективный роман может оказаться весьма запутанным, но, как только поймешь мотивы автора, все становится довольно просто», — говорил японский писатель и критик Эдогава Рампо. Проверим? Вместе с редактором художественной литературы «Литрес» Анной Данилиной собрали самые яркие новинки детективов и триллеров уходящей зимы. Вас ждут загадочное убийство гадалки, отравление во время семейного уикенда, исчезновение мужа на 25 лет и многое другое.
Изабелла Мальдонадо «Високосный убийца» (16+)
Продолжение бестселлера «Шифр», в котором из-за маньяка, любителя выставлять видео своих злодеяний в интернет, о работе спецагента Нины Герреры узнал весь мир. На этот раз бесстрашной Нине и ее коллегам — профайлеру доктору Уэйду, аналитику из отдела киберпреступлений Брек и бывшему морпеху Кенту — нужно найти человека, который каждые четыре года 29 февраля расправляется с семьями с новорожденными девочками. Он готовится месяцами, не оставляет улик и обставляет все так, словно мать сошла с ума, убила родных и покончила с собой. Это дело станет личным для Нины и прольет свет на тайну ее рождения —как она оказалась в приюте для отказников «Рассел-Хауз». Кстати, Netflix уже готовит экранизацию первого романа серии с Джей Ло в главной роли.
Переводчик Екатерина Шурупова
Майк Омер «Тринадцатая карта» (16+)
Короткая повесть (легко прочитать за вечер) Майка Омера — автора бестселлеров о криминальном психологе ФБР Зои Бентли. Сюжет развивается в вымышленном американском городке Гленмор-парк. В самом неблагоприятном районе прямо в квартире застрелена 60-летняя гадалка Жаклин Мьюн. Вокруг трупа рассыпаны благовония и травы для магических снадобий. Знахарка помогала всем: от женщин, которые не могли забеременеть, до головорезов из местной банды (тем тоже нужны защитные амулеты). Детектив Бернард Глэдвин — многодетный отец. Спокойно подумать ему удается зачастую только за рулем или под душем. Он и выяснит, кто убийца: требовательный клиент, завистливая конкурентка, недовольные соседи, партнеры-родственники или собственная дочь жертвы.
Переводчик Артем Лисочкин
Джон Маррс «Когда ты исчез» (18+)
«Антисемейная» сага в духе «Исчезнувшей» Гиллиан Флинн. Это не пустое сравнение: книги этой писательницы вдохновили Джона Маррса не бояться, что персонажи могут выглядеть слишком мрачными. По сюжету Кэтрин и Саймон встречались со школы, прожили вместе десять лет, воспитывали четверых детей. Казалось, что пара крепка и счастлива, несмотря на сложное детство, непростые отношения с родителями и потерю младшего сына. Но однажды Саймон вышел рано утром из дома и пропал на 25 лет. Кэтрин за это время пережила ад: ее обвиняли в уходе мужа, подозревали в его убийстве, она чуть не потеряла дом, пристрастилась к алкоголю, трудилась на трех работах, пережила страшный диагноз и, наконец, нашла силы жить дальше, не мучаясь вопросами и чувством вины. А потом Саймон вернулся и решил исповедоваться. Откровения, прозвучавшие во время этого разговора, поистине пугающие и бесповоротные.
Переводчик Елена Парахневич
Дженис Халлетт «Код Твайфорд» (16+)
Что, если простая детская книжка содержит тайный код? Стивен Смит нашел необычную работу Эдит Твайфорд, всю в странных заметках. Его школьная учительница уверена: это головоломка. Спустя некоторое время мисс Страль пропала…
Прошло 40 лет. Стивен только вышел из тюрьмы и познакомился с сыном. Тот дал ему свой старенький телефон, и Смит вернулся к разгадке кода Твайфорд. Все наработки и идеи он записывал на диктофон в течение года, а потом тоже исчез. Инспектор Товлучек нашел в телефоне 200 удаленных аудиофайлов и решил разобраться. Расшифровать записи придется еще одном герою — профессору Мэнсфилду. Книга представляет собой их последовательность. Кое-что восстановить так и не удалось. Почувствуйте себя сыщиком. Попробуйте догадаться, о чем речь, прежде, чем дочитаете до последней главы!
Переводчик Александр Перекрест
Тони Бранто «Смерть на фуникулере» (16+)
Нуарный детектив для поклонников Агаты Кристи. Отпуск в словенских Альпах начался для писательницы детективов Вероники Берч необычно. Сначала ее преследовал мужчина с лицом бандита. Потом она наблюдала странную сцену в аптеке, когда молодой турист не смог добиться нужных лекарств от фармацевта. А затем в антикварной лавке мисс Эмили Нортон призналась Веронике, что ее сестру, Тамару Робинсон, хотят убить, да не кто-нибудь, а родные-нахлебники. Спустя некоторое время на фуникулерной прогулке миссис Робинсон действительно умерла. В ее ликере остались следы подозрительного вещества. В отеле, где обосновались Робинсоны, также гостит студент Адам Карлсен. У него уже есть опыт расследования преступлений. Найдет ли он виновника? И чем поможет Вероника?
Виктория Селман «От самого темного сердца» (16+)
Когда Софи было восемь лет, она жила с матерью-одиночкой в Лондоне. В то же время там орудовал серийный убийца, которого за неуловимость общественность прозвала Тенью. Жертвы были похожи на Амелию-Роуз, маму героини. Позже полиция арестовала за эти зверства ее нового возлюбленного — Мэттью Мелгрена. Его приговорили к пожизненному сроку в колонии Бэттлмаут. С тех событий прошло 20 лет, но Софи до сих пор сомневается, виновен ли Мэтт и не ошиблось ли следствие, а еще не понимает, почему они с матерью не увидели, что живут с монстром? Когда из тюрьмы пришла весточка, что мужчина умирает, девушка решила поехать к нему и выяснить правду.
Роман мгновенно стал бестселлером по версии английской газеты Sunday Times. При его написании Виктория Селман опиралась на реальные истории жестоких преступников: Ричарда Рамиреса, Зодиака и BTK — отчего читать еще страшнее.
Переводчик Наталия Остроглазова
Майкл Коннелли «Последний койот» (16+)
Четвертый роман в большом цикле расследований лос-анджелесского полицейского Гарри Босха. На детектива навалилось многое: дом разрушен землетрясением, любимая женщина ушла. Вдобавок временное отстранение от службы за драку и обязательные посещения психолога три раза в неделю. Но Гарри не привык бездействовать. Он решил заняться архивным делом 1961-го. Тогда убили эскортницу Марджори Лоуи, мать Босха. Гарри было всего 11 лет. Несмотря на то, что парень еще при жизни родительницы оказался в приюте, его не отпускают вопросы, связанные с ее смертью. Их становится все больше, когда Гарри понимает, что половину бумаг из дела Марджори украли.
Переводчик Ирина Тетерина
АНОНИМУС «Хроники преисподней» (18+)
Орест Волин — старший следователь СК, и это его седьмое расследование. На этот раз придется иметь дело с контрабандой алмазов. Главный подозреваемый — господин Капустин. Мужчину недавно прооперировали, а потом посоветовали ему восстанавливаться за границей. Не для того ли, чтобы использовать его как «живой контейнер»?! Параллельно отставной генерал-майор КГБ Сергей Воронцов продолжает расшифровку дневников Загорского и узнает о судьбе братьев Алсуфьевых. После смерти родителей младший стал беспризорником, старший попал в лагерь на Соловках.
Продолжение уникального ретродетективного цикла. Авторство романов будет раскрыто только после выхода последней, 12-й, книги. Это прекрасная возможность и самим приобщиться к детективному ремеслу. Читайте и угадывайте писателей, приз — наушники AirPods Pro.
Дебра Уэбб «Не оглядывайся» (16+)
Детективный дуэт Керри Девлин и Люка Фалько напоминает Робин Эллакот и Корморана Страйка. Если нравятся романы Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг) обратите внимание.
Бирмингем, Англия. Хозяин табачной лавки и новый заместитель окружного прокурора привязаны к стульям и застрелены. Мужчины не были знакомы, но убиты одновременно и одинаково — выстрелом в затылок — хладнокровно и методично, как после вынесения смертного приговора. Что их связывало и за что они так поплатились? Улики приводят к Сэди Кросс, коллеге Девлин и Фалько. Но женщина страдает амнезией, и не ясно, насколько точны ее воспоминания и свидетельства. Помимо работы, Керри пытается выстроить доверительные отношения с дочкой, которую обвинили в причинении вреда ровеснице.
Переводчик Мария Жукова
Лайза Лутц «Беглянка» (16+)
Напряженный триллер о смене личности и последствиях. Муж Тани, Фрэнк Дюбуа, неудачно упал с лестницы и умер. Вместо того, чтобы вызвать скорую помощь и расстроиться, женщина налила себе стакан его любимого бурбона, недолго подумала и сделала то, что умеет лучше всего, – сбежала. У нее есть 2,5 тысячи долларов, старый пикап «шевроле» и новое имя, Джейн Грин, под которым она регистрируется в подозрительном мотеле у границы соседнего штата. И такое у нее не впервые. Почему она бежит, если не виновата? Что скрывает за постоянной сменой внешности и фамилий? Что будет, если она встретит такого же беглеца? Узнаете в книге, ведь все тайное рано или поздно становится явным.
Переводчик Светлана Тора
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