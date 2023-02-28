Что почитать: 10 новых детективов и триллеров

Дженис Халлетт «Код Твайфорд» (16+)

Что, если простая детская книжка содержит тайный код? Стивен Смит нашел необычную работу Эдит Твайфорд, всю в странных заметках. Его школьная учительница уверена: это головоломка. Спустя некоторое время мисс Страль пропала…

Прошло 40 лет. Стивен только вышел из тюрьмы и познакомился с сыном. Тот дал ему свой старенький телефон, и Смит вернулся к разгадке кода Твайфорд. Все наработки и идеи он записывал на диктофон в течение года, а потом тоже исчез. Инспектор Товлучек нашел в телефоне 200 удаленных аудиофайлов и решил разобраться. Расшифровать записи придется еще одном герою — профессору Мэнсфилду. Книга представляет собой их последовательность. Кое-что восстановить так и не удалось. Почувствуйте себя сыщиком. Попробуйте догадаться, о чем речь, прежде, чем дочитаете до последней главы!

Переводчик Александр Перекрест