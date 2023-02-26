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«Третье место» запускает книжный клуб

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На первой встрече, 1 марта, участники обсудят новый сборник рассказов Павла Пепперштейна «Пытаясь проснуться», поделятся мыслями с единомышленниками и в результате получат свежий взгляд на работу писателя.

Jure Divich/shutterstock

«Пытаясь проснуться» — первый в истории русской литературы результат сотрудничества между человеком и машиной. В качестве этой самой машины — НейроПепперштейн, лингвистическая модель ruGPT-3, обученная на корпусе текстов Павла и способная имитировать его стиль. Что делает автора писателем и могут ли нейросети претендовать на это звание? Как выглядит будущее литературы и где заканчиваются человеческие критерии ее оценки? Все это обсудят участники книжного клуба.

Вести встречу будет Александра Цибуля — поэт, автор книг «Путешествие на край крови» и «Колесо обозрения», литературный и художественный критик, сотрудник Эрмитажа.

Узнать подробнее можно здесь.

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