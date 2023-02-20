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В музее «Полторы комнаты» расскажут о еврейском тексте у Иосифа Бродского

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А также разберут ранее стихотворение «Еврейское кладбище около Ленинграда» (1958), поэму «Исаак и Авраам» (1963) и другие тексты поэта. 

Полторы комнаты

В ходе лекции, которая пройдет 25 февраля в музее «Полторы комнаты» в Доме Мурузи на Литейном проспекте, поэт, искусствовед, магистр филологии, литературный и художественный критик Александра Цибуля расскажет о складывании самоидентификации Бродского, отдельных моментах его биографии, стратегиях работы с еврейским текстом, ветхозаветных мотивах в его поэзии, а также о рецепции Бродского в современном контексте.

Вместе со слушателями она также разберет ранее стихотворение «Еврейское кладбище около Ленинграда» (1958), поэма «Исаак и Авраам» (1963) и другие тексты Бродского.

Александра Цибуля

О еврейском тексте у Иосифа Бродского:

Когда Бродский прилетел в Стокгольм за своей Нобелевской премией, в аэропорту сама собой устроилась импровизированная пресс-конференция, и кто-то из журналистов спросил: вот вы американский гражданин, живете в Америке, и вы русский поэт и премию получаете за русские стихи — кто же вы? американец? русский? — Я еврей, — ответил Бродский» – так начинается статья Шимона Маркиша «”Иудей и Еллин”? “Ни Иудей, ни Еллин”?» Тем не менее назвать Бродского еврейский поэтом было бы по меньшей мере странно, ведь Бродский часто обращается к христианской проблематике, ежегодно пишет рождественские стихи.

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