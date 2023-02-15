От Алексея Иванова до Ханьи Янагихары: 10 лучших книг зимы 2023-го

Бернхард Шлинк «Внучка» (18+)

Немецкий профессор права и юрист Бернхард Шлинк прославился романом «Чтец», ставшим еще популярнее после экранизации Стивена Долдри с Кейт Уинслит и Рэйфом Файнсом в главных ролях. Во «Внучке» он вновь исследует, как травмы прошлого, в том числе коллективные, способны отравить настоящее и сделать невозможным будущее.

Это история о Каспаре и Бригите, которые прожили вместе всю жизнь. В 1960-е она сбежала к нему из ГДР в ФРГ, но лишь в наше время он узнает, какой ценой была обретена ее свобода. И как эта внешняя «свобода» привела к внутренней тюрьме, выход из которой для нее оказался в отказе от самой жизни: расследование Каспара начинается с самоубийства Бригиты. На русском языке роман публикуется впервые.

Январь, «Иностранка», перевод Романа Эйвадиса