От Алексея Иванова до Ханьи Янагихары: 10 лучших книг зимы 2023-го

Новые романы Алексея Иванова «Бронепароходы» и Ханьи Янагихары «До самого рая», нон-фикшен бывшего топ-менеджера Amazon про метавселенные, сборники рассказов Романа Сечина и Евгении Некрасовой, а также «Мальчишки из „Никеля“» дважды лауреата Пулитцера Колсона Уайтхеда — рассказываем про главные книги, которые вышли этой зимой.
Бернхард Шлинк «Внучка» (18+)
Немецкий профессор права и юрист Бернхард Шлинк прославился романом «Чтец», ставшим еще популярнее после экранизации Стивена Долдри с Кейт Уинслит и Рэйфом Файнсом в главных ролях. Во «Внучке» он вновь исследует, как травмы прошлого, в том числе коллективные, способны отравить настоящее и сделать невозможным будущее.
Это история о Каспаре и Бригите, которые прожили вместе всю жизнь. В 1960-е она сбежала к нему из ГДР в ФРГ, но лишь в наше время он узнает, какой ценой была обретена ее свобода. И как эта внешняя «свобода» привела к внутренней тюрьме, выход из которой для нее оказался в отказе от самой жизни: расследование Каспара начинается с самоубийства Бригиты. На русском языке роман публикуется впервые.
Январь, «Иностранка», перевод Романа Эйвадиса
Алексей Иванов «Бронепароходы» (18+)
Новый роман Алексея Иванова вышел 24 января и сразу в двух форматах — более привычном бумажном и в виде аудиосериала, озвученного Сергеем Буруновым. Действие ограничено всего одним годом: от лета 1918-го до лета же 1919-го, зато география простирается широко — в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Сарапуле, Перми, Уфе и Омске пароходы обзаводятся броней, буксиры трансформируются в канонерки, а пассажирские суда — в десантные.
Вот как о книге рассказывает сам Иванов: «Для моих героев важна скорее промышленная война, а не Гражданская. Англо-голландская нефтяная корпорация «Шелл» борется с российской компанией братьев Нобель за Россию как огромный рынок сбыта, за новые месторождения и новые технологии. И Гражданская война позволяет промышленной войне стать беспределом. В итоге я говорю о сути прогресса — индустриального, социального и морального. Разумеется, сюжет моего романа погружен в реальную историю».
Январь, «Рипол Классик»
Мэтью Болл «Метавселенная: Как она меняет наш мир» (16+)
В прошлом топ-менеджер Amazon Studios, а ныне венчурный капиталист и евангелист метавселенной Мэтью Болл в своем нон-фикшене описывает дивный новый мир, что ждет всех нас (если нас возьмут в будущее). Его версию развития Web 3.0, блокчейна, криптовалют и рынка NFT уже внимательно изучили ключевые функционеры Netflix, HBO, Disney — книга стала бестселлером в США. Грядущее, по заветам Арсения Тарковского, свершается сейчас, поэтому оттягивать момент для чтения труда Болла настоятельно не рекомендуется.
Январь, «Альпина паблишер»
Джули Оцука «Пловцы» (18+)
Один из лучших романов 2022 года по версии Publishers Weekly выходит в начале 2023-го и в России. Эта гипнотическая и завораживающая книга начинается как свод правил и ритуалов пловцов, посещающих один и тот же бассейн. Их, во многом смешные и нелепые, соблюдает и главная героиня Элис, которая ходит сюда вместе со своей мамой. Однажды на дне бассейна обнаружится трещина, его закроют, а жизнь Элис расколется на до и после. Как и сам роман, который вдруг окажется не воспевающим полезные водные активности, а поэтичной историей о деменции матери и невероятной любви к ней взрослой дочери.
Февраль, «Лайвбук», перевод Евгении Макаровой
Евгения Некрасова «Золотинка. Рассказы и поэмы женщинах, медведях и магических существах» (18+)
Сборник короткой прозы и поэм дает старт авторской серии «Новые сказки Евгении Некрасовой». В нем писательница, соосновательница Школы литературных практик и лауреатка многочисленных премий вновь обращается к тому, как женщины сражаются с несправедливым мироустройством, меняя его (и тем самым себя). Иногда — не только с помощью внутренней силы и света, но и мифических существ. Иллюстрации к книге страшных сказок про темноту специально создала художница Ульяна Подкорытова.
Февраль, «Редакция Елены Шубиной»
Ханья Янагихара «До самого рая» (18+)
У нового романа автора страдательной «Маленькой жизни» необычная форма. Действие происходит в трех временных периодах, описанных стилистически каждый по-своему и объединенных только одним и тем же домом в Нью-Йорке. В конце XIX века, в 1990-е и на излете XXI столетия здесь живут персонажи с одинаковыми именами, но это не одни и те же люди. И бытование их также альтернативно нашему, хотя на нем и базируется. Насилию, диктатуре и эпидемиям в книге противостоят вновь маленькие жизни, чье благополучие в гуманистической философии Янагихары — высшая ценность.
Конец февраля-начало марта, Corpus, перевод Александры Борисенко, Виктора Сонькина, Анастасии Завозовой, Анны Гайденко
Роман Сенчин «Остановка. Неслучившиеся истории» (16+)
Герои рассказов лауреата «Большой книги» чем-то похожи на персонажей хитовых «Перекрестков» Франзена — все они встают на жизненном перепутье, где важно не то, что выбор дороги приведет, как в сказках, к потере коня или головы. Здесь существеннее то, как сложно вообще признаться самому себе, что эти развилки-выходы из привычного все же существуют. На них надо лишь решиться. Впрочем, застыть, задумав сделать шаг в сторону, тоже приравнивается к попытке. Если не смелой, то вполне достойной.
Февраль, «Редакция Елены Шубиной»
Колсон Уайтхед «Мальчишки из "Никеля"» (18+)
Колсон Уайтхед — дважды лауреат Пулитцера. В 2016-м он получил премию за «Подземные железные дороги», уже выходившие на русском языке. В 2020-м повторил успех с «Мальчишками», став четвертым писателем в истории два раза удостоенным этой награды.
Его роман хотя и художественный, но отчасти основан на реальности. При этом ужасающей. Во Флориде действительно долгие годы существовала исправительная школа «Никель», пока не выяснилось, что детей в ней подвергали физическому и сексуализированному насилию и убивали, закапывая прямо на ее заднем дворе. По сюжету главный герой Уайтхед попадает в «Никель» в 1960-е из-за ложного обвинения.
Февраль, «Синдбад», перевод Александры Самариной
Александра Шалашова «Салюты на той стороне» (18+)
Дважды лауреатка премии «Лицей» окончила Литинститут им. Горького, поэтому прекрасно знает, как устроена реальность с точки зрения структуралистов. Она по определению не может быть объективной, а интерсубъективна — формируется на стыке мнений разных людей. Возможно, именно поэтому рассказчиков в романе Шалашовой сразу 11 — и все они не слишком надежные. Это маленькие пациенты санатория и его воспитатели. Начинается война, взрывают мост, и они остаются оторванными от другого берега и Города, где остались их семьи. Заканчивается продовольствие, возникают новые социальные иерархии, а люди, лишенные любви, постепенно разчеловечиваются.
Февраль, «Альпина. Проза»
Мариетта Наварро «Ультрамарины» (16+)
Поэтичный и лаконичный феминистский роман Мариетты Наварро рассказывает историю 38-летней героини. Та ведет «неземную» жизнь: на суше она, капитан корабля, бывает нечасто, проведя почти все время в морской стихии. Команды на борту каждый раз меняются — кроме верного старпома — а однажды вместо 20 людей, ушедших в плавание, из него вернутся 21. Выяснение, кто же этот таинственный двадцать первый человек, становится полудетективным движком второй части книги, который вносит в медитативное повествование интригу.
Февраль, Noage, Перевод Аси Петровой
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