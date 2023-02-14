Полное собрание текстов Виктора Цоя с черновиками и архивными фотографиями вышло в издательстве АСТ

В новый сборник стихов Виктора Цоя вошел полный корпус его текстов, известных на сегодняшний день — включая песни со всех альбомов группы «Кино», неизданные композиции, рукописи разных лет, а также уникальные фотографии, автографы и черновики. По сохранившимся фотокопиям черновиков в части стихотворений восстановлена авторская орфография и пунктуация, в остальных текстах пунктуация приведена в соответствие с современными нормами.

«Виктора Цоя по праву можно назвать знаковой фигурой для русской литературы конца ХХ века. Он был человеком большого да рования, что подтверждает неиссякаемый интерес к его поэзии на протяжении вот уже сорока лет. Универсальные образы, знакомые всем символы каждый раз прочитываются в новых контекстах и при обретают новые значения. Именно поэтому каждое новое поколение заново открывает для себя поэзию Цоя», — говорится в аннотации к книге.

Издательство АСТ О Викторе Цое: Виктор Цой — культовый советский рок‑музыкант и поэт, ставший голосом поколения и символом для целой эпохи. Интерес к его творчеству не угасает и спустя 33 года после его смерти: музыканты группы «Кино» продолжают гастролировать с записями его голоса, молодые рок‑коллективы исполняют кавер‑версии его песен, а фанаты по всей России создают стены Цоя — своего рода народные мемориалы, на которых запечатлены его цитаты и портреты, а также символика группы «Кино».

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