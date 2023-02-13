«Буквоед» составил список книжных подарков ко Дню книгодарения

Впервые праздник начали отмечать в США в 2012 году, он был инициирован школьным библиотекарем Эмми Бродмур, создательницей сайта про детскую литературу Delightful Children’s Books.

Книжная сеть «Буквоед» составила список новинок для подарков в День книгодарения.