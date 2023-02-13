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Книги

«Буквоед» составил список книжных подарков ко Дню книгодарения

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14 февраля не только дата для влюбленных парочек, но и праздник любителей хороших книг. В День книгодарения нужно обмениваться книгами, дарить издательские новинки, передавать книги библиотекам и детским учреждениям и рассказывать о прочитанном в соцсетях.

Фото предоставлено пресс-службой «Буквоед»

Впервые праздник начали отмечать в США в 2012 году, он был инициирован школьным библиотекарем Эмми Бродмур, создательницей сайта про детскую литературу Delightful Children’s Books.

Книжная сеть «Буквоед» составила список новинок для подарков в День книгодарения.

  • «Бронепароходы» Алексея Иванова
  • «Чисто по-русски. Говорим и пишем без ошибок» Марины Королёвой
  • «Экслибрис. Лучшие книги современности» Митико Какутани
  • «Исторические корни волшебной сказки» Владимира Проппа
  • «Путь домохозяина. Том 1» Косукэ Оно
  • «Остановка. Неслучившиеся истории: повесть, рассказы» Романа Сенчина
  • «Золотой воскресник» Марины Москвиной
  • «На берегу Тёмного моря» Эндрю Питерсона
  • «Цветочный магазинчик в Танглвуде» Лилак Миллс
  • «Как славный рыцарь сэр Бидон дракона победил. Книга-игра» Павла Линицкого
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