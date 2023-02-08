В России появилось новое издательство «Дом историй». Вот первые книги, которые оно выпустит

Как рассказали «Собака.ru» в команде издательства, основанное российской командой книжного сервиса Storyte, «Дом историй» будет издавать книги зарубежных и российских авторов во всех форматах — бумажные, электронные и аудиокниги. Издательство интересуют как новинки, так и забытая классика — в том числе не переводившаяся на русский язык или давно не переиздававшаяся. Особую роль «Дом историй» отводит работе над переводом, чтобы не только сделать процесс чтения приятным и интересным, но и сохранить литературную самобытность и уникальную стилистику каждой книги.

«Мы набираем в наш портфель такие книги, которые понравились хотя бы одной из нас. Поэтому Настя окрестила нас человеком-пижамой и человеком-ромкомом: она приносит в издательство большие и теплые романы, а я — развлекательные злободневные истории. Наше издательство делает особый акцент на кросс-платформенности контента. Для нас очень важен печатный формат, но мы понимаем, что некоторые книги будут объективно успешнее в аудио или электронке. Некоторые новинки будут выходить только в цифровом виде», — отмечает издатель «Дома историй» Ирина Рябцова.