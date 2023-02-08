В России появилось новое издательство «Дом историй». Вот первые книги, которые оно выпустит

Основное направление работы — детективы и триллеры, фантастика и фэнтези, семейные саги, готические и «просто милые романы с увлекательным сюжетом, которые захватывают читателя с первых страниц».
Как рассказали «Собака.ru» в команде издательства, основанное российской командой книжного сервиса Storyte, «Дом историй» будет издавать книги зарубежных и российских авторов во всех форматах — бумажные, электронные и аудиокниги. Издательство интересуют как новинки, так и забытая классика — в том числе не переводившаяся на русский язык или давно не переиздававшаяся. Особую роль «Дом историй» отводит работе над переводом, чтобы не только сделать процесс чтения приятным и интересным, но и сохранить литературную самобытность и уникальную стилистику каждой книги.
«Мы набираем в наш портфель такие книги, которые понравились хотя бы одной из нас. Поэтому Настя окрестила нас человеком-пижамой и человеком-ромкомом: она приносит в издательство большие и теплые романы, а я — развлекательные злободневные истории. Наше издательство делает особый акцент на кросс-платформенности контента. Для нас очень важен печатный формат, но мы понимаем, что некоторые книги будут объективно успешнее в аудио или электронке. Некоторые новинки будут выходить только в цифровом виде», — отмечает издатель «Дома историй» Ирина Рябцова.
Среди первых книг издательства, которые в ближайшее время появятся в продаже, зарубежные бестселлеры и победители престижных премий:
- М. Л. Рио — «Словно мы злодеи». Это американский бестселлер в жанре «темная академия». Продано более 180 тысяч экземпляров, готовится экранизация. Новый перевод выполнен Екатериной Ракитиной — специалистом по шекспировскому театру.
- Дани Редд — «Арктический клуб любителей карри». Дебютная книга автора, ставшая бестселлером. Книга-терапия для души, помогающая обрести себя и свой путь в жизни.
- Шеннон Макгвайр — «В каждом сердце — дверь» и «Вниз, сквозь ветки и кости». Две книги победителя премии Hugo под одной обложкой. Вторая книга выходит на русском языке впервые.
- Д. К. Худ — «Кровавое ранчо». Первая книга серии «Блэк-Рок-Фоллз». Мировой бестселлер, разошедшийся более 1 миллиона экземпляров по всему миру.
- Дэвид Гатерсон — «Снег на кедрах». Переиздание захватывающего американского романа. Современная классика, получившая множество престижных литературных премий.
К изданию также готовятся книги:
- Клаудиа Пиньейро — «Елена знает». Психологическая драма, вошедшая в шорт-лист Международной Букеровской премии-2022.
- Халид Нусрулла — «Белая линия ночи». Арабская антиутопия, вошедшая в шорт-лист Международной премии в области арабской литературы. Над переводом работает специалист-востоковед Катерина Колоскова.
- К. Дж. Скьюз — трилогия «Лапуля». Яркая и почти скандальная история о женской ярости.
- Кейтлин А. Флинн — «Проект Джейн Остин». Ироничный сайфай, собравший в себе лучшие традиции путешествий во времени, любовной драмы и исследования эпох.
- Зои Сомервилль — «Дом на болотах». Мрачная и атмосферная история о дневниках на чердаке, призраках прошлого и семейных тайнах.
Главный редактор издательства «Дом историй»:
Есть две истории о чтении, которые в свое время как-то запали мне в душу. Одна — из книжных мемуаров американской писательницы Нины Санкович «Толстой и фиолетовое кресло», где она рассказывала, как ее больная раком сестра, которая до болезни читала только сложный нон-фик, полностью перешла на легкие детективы, потому что они отвлекали ее и помогали справляться с болью. Другая история, не история даже, а известная цитата из какого-то интервью Донны Тартт, где она говорит, что книги пишутся в одиночестве — и для одиноких и что первейший долг писателя — это развлечь читателя, потому что к книгам чаще всего обращаются, когда грустно и плохо, когда-то куда-то долго едешь или сидишь часами у постели больного. И эти две истории как нельзя лучше описывают концепцию нашего издательства. Мы будем издавать книги, которые, как мы надеемся, люди смогут читать, когда им понадобится поддержка и нужно будет хотя бы на пару часов отвлечься.
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