«Подписные издания» и галерея «Объединение» выпускают «24 слова» — сборник текстов Сапрыкина, Долецкой, Филипенко и других

«24 слова» — антология разножанровых текстов (эссе, стихотворений, рассказов) и работ живописцев, скульпторов, фотографов, цифровых художников. Каждый текст и каждое произведение визуального искусства посвящены одному слову, феномену, понятию или чувству — «Небо», «Правда», «Смерть», «Земля», «Надежда», «Поддержка» и другим.

Тексты для сборника написали Юрий Сапрыкин, Оксана Васякина, Сергей Сдобнов, Трифон Бебутов, Антон Хитров, Наталья Брянцева, Антон Долин* (решением Минюста признан СМИ-иноагентом), Наиля Асланова, Федор Катасонов, Игорь Кириенков, Виктор Мизиано, Анастасия Каменская, Шахри Амирханова, Станислав Львовский, Анна Красильщик, Алена Бочарова, Александр Бланарь, Сима Питерская, Марийка Семененко, Алена Долецкая, Алексей Исаков, Саша Филипенко, Катерина Гордеева** (решением Минюста признана физлицом-иноагентом) и Лена Кончаловская.

Картины, иллюстрации, скульптуры и фотографии для сборника предоставили Виктор Пивоваров, МишМаш, Хаим Сокол, Саша Мадемуазель, Тимофей Радя, Евгений Гранильщиков, Анна Самойлова, Борис Макаров, Саша Язов, Светлана Цепкало, Ирина Петракова, Мария Королева, Александра Паперно, Алиса Горшенина, Надежда Лихогруд, Тима Илларионов, Sainte Maria, Дмитрий Кавка, Анна Таганцева-Кобзева, Владимир Чернышёв, Павел Отдельнов, Лиза Бобкова и Миша Никатин.

Вся выручка от продажи сборника «24 слова» будет перечислена в фонд AdVita, помогающий детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями. Все авторы книги предоставили свои произведения безвозмездно.