«Подписные издания» и галерея «Объединение» выпускают «24 слова» — сборник текстов Сапрыкина, Долецкой, Филипенко и других

Внутри — 24 очерка о словах, феноменах, понятиях и чувствах с иллюстрациями художников, скульпторов и фотографов Саши Мадемуазель, Лизы Бобковой, Миши Никатина и других.
«24 слова» — антология разножанровых текстов (эссе, стихотворений, рассказов) и работ живописцев, скульпторов, фотографов, цифровых художников. Каждый текст и каждое произведение визуального искусства посвящены одному слову, феномену, понятию или чувству — «Небо», «Правда», «Смерть», «Земля», «Надежда», «Поддержка» и другим.
Тексты для сборника написали Юрий Сапрыкин, Оксана Васякина, Сергей Сдобнов, Трифон Бебутов, Антон Хитров, Наталья Брянцева, Антон Долин* (решением Минюста признан СМИ-иноагентом), Наиля Асланова, Федор Катасонов, Игорь Кириенков, Виктор Мизиано, Анастасия Каменская, Шахри Амирханова, Станислав Львовский, Анна Красильщик, Алена Бочарова, Александр Бланарь, Сима Питерская, Марийка Семененко, Алена Долецкая, Алексей Исаков, Саша Филипенко, Катерина Гордеева** (решением Минюста признана физлицом-иноагентом) и Лена Кончаловская.
Картины, иллюстрации, скульптуры и фотографии для сборника предоставили Виктор Пивоваров, МишМаш, Хаим Сокол, Саша Мадемуазель, Тимофей Радя, Евгений Гранильщиков, Анна Самойлова, Борис Макаров, Саша Язов, Светлана Цепкало, Ирина Петракова, Мария Королева, Александра Паперно, Алиса Горшенина, Надежда Лихогруд, Тима Илларионов, Sainte Maria, Дмитрий Кавка, Анна Таганцева-Кобзева, Владимир Чернышёв, Павел Отдельнов, Лиза Бобкова и Миша Никатин.
Вся выручка от продажи сборника «24 слова» будет перечислена в фонд AdVita, помогающий детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями. Все авторы книги предоставили свои произведения безвозмездно.
О сборнике «24 слова»:
Ради этой книги вместе собрались писатели, редакторы и журналисты, художники, кураторы и критики, активисты, врачи и благотворители — очень разные люди, у которых есть кое-что общее: они привыкли очень много работать, ежедневно создавать новое, планировать на несколько лет вперед и верить, что добро в конце концов побеждает зло. Они размышляют о том, как изменилась наша жизнь за последний год, и ищут ответы на главные вопросы: куда мы все, подобно агенту Куперу, въехали 24 февраля («Дайан, сегодня 24 февраля, и я въезжаю в город Твин Пикс…») и есть ли выход из этого расползающегося Черного Вигвама?
Предзаказ сборника «24 слова» уже открыт.
* Антон Долин решением Минюста внесен в реестр СМИ-иностранных агентов.
** Катерина Гордеева решением Минюста внесена в реестр физических лиц-иностранных агентов.
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