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Все, что не вошло в тред! Книга Тани Щукиной о жизни со Светланой Богачевой выйдет в издательстве «Эксмо»

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Это откровенная исповедь стендап-комика из Петербурга о жизни с аферисткой с десятком выдуманных личностей. Внутри будет все, что не вошло в тред!

Издательство "Эксмо"

Таня Щукина

Книга «Меня обманула Светлана Богачева. История, взорвавшая Интернет» станет первым изданием в новой серии True Crime, посвященной актуальным темам — домашнему насилию и абьюзу, которые часто скрываются за обложкой благополучия и семейного счастья. В ней будут подробности — в частности, о том, как жертвами Богачевой оказались более двадцати жертв только в России. Следы Богачевой находят в разных странах: Армении, Израиле, Черногории, Грузии.

Как рассказывают в издательстве, основная задача будущей серии книг заключается в том, чтобы помочь пережившим тяжелые отношения справиться с психологической травмой. В «Эксмо» уверены: беду можно преодолеть, даже если все зашло слишком далеко.

«Эта книга расскажет вам мою удивительную и страшную историю, предупредит вас о методах обмана у подобных личностей и объяснит, почему иногда желание спасти всех вокруг может привести к самым кошмарным и непредвиденным последствиям», — говорит Щукина.

Кто такая Светлана Богачева, годами выдававшая себя за десятки людей. Тред в Twittеr, который обсуждают (до сих пор!) все

Откровенная исповедь стендап-комика Тани Щукиной о жизни с аферисткой Светланой Богачевой «Меня обманула Светлана Богачева. История, взорвавшая Интернет» выйдет в издательстве «Эксмо» летом 2023 года.

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