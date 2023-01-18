Новый роман Алексея Иванова «Бронепароходы» выйдет 24 января

Действия романа происходят от лета 1918-го до лета 1919-го, а его география охватывает Нижний Новгород, Казань, Самару, Сарапул, Пермь, Уфу, Омск. Фокус в романе смещен на новый образ Гражданской войны: те самые бронепароходы. «Для моих героев важна скорее промышленная война, а не Гражданская. Англо-голландская нефтяная корпорация «Шелл» борется с российской компанией братьев Нобель за Россию как огромный рынок сбыта, за новые месторождения и новые технологии. И Гражданская война позволяет промышленной войне стать беспределом. В итоге я говорю о сути прогресса — индустриального, социального и морального. Разумеется, сюжет моего романа погружен в реальную историю, а самые яркие события этой истории происходили на Волге и Каме», — говорит сам писатель.

Электронная книга и аудиоверсия романа «Бронепароходы» будут доступны в приложении «Букмейт» 24 января. В этот же день бумажная книга от издательства «РИПОЛ классик» появится на маркетплейсах, в интернет-магазинах и во всех книжных страны.