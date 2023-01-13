18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

AdVita проведет лекции «Услышать голоса блокады» со стихами Ольги Берггольц и Натальи Крандиевской

Поделиться:

Онлайн-встречи будут проходить два дня: 20 и 27 января. На них поэт и филолог Полина Барскова и писатель Наталия Соколовская расскажут о стихах Натальи Крандиевской и Татьяны Гнедич и дневнике поэтессы Ольги Берггольц.

Shutterstock.com

«Мы до сих пор преступно мало знаем о блокаде. Невероятное количество свидетельств не опубликовано, не услышано и не осмыслено. Мы зовем вас услышать эти голоса. Голоса эти будут женскими. Мы попросили двух замечательных специалистов по блокаде предложить нам героев – и это оказались героини, талант и человеческая смелость которых позволили нам увидеть и услышать то, что пережили они», — рассказали представители благотворительного фонда AdVita.

Поэт и филолог, занимающаяся несколько десятилетий исследованием блокадных архивов, Полина Барскова расскажет на онлайн-встречах фонда о стихах Натальи Крандиевской и картинах Татьяны Глебовой и о том, что мы можем увидеть в блокадном опыте, если будем смотреть их глазами. Попасть на встречу можно за пожертвование.

Второй приглашенный гость — историк и писатель Наталия Соколовская, которая много лет занимается дневниками Ольги Берггольц, расскажет о жизни и произведениях поэтессы через призму ее блокадных записей. Попасть на встречу можно за пожертвование.

Обе встречи пройдут онлайн 20 и 27 января в 19:00. Попасть на них можно сделав небольшое пожертвование в пользу фонда AdVita здесь и здесь.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: