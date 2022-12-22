На русском языке вышла книга о Елизавете II времен премьерства Уинстона Черчилля

«Работая над сценарием “Короны”, я описал много важных личностей и событий, определивших мировую историю в 1947-1955 годах. И получил необыкновенное удовольствие от этой работы. Вместе с тем оказалось мучительно трудно втиснуть десять наполненных событиями лет в десять часов сериала. Поэтому я обрадовался, когда историк Роберт Лэйси предложил прояснить ситуацию: отделить факты от художественного вымысла и рассказать зрителям "Короны" больше, чем они увидели на экране», — говорит сценарист сериала британский драматург Питер Морган.

Так началась работа над официальным путеводителем по сериалу. В предисловии к книге «Корона. Официальный путеводитель по сериалу. Елизавета II и Уинстон Черчилль. Становление юной королевы» Роберт Лэйси напоминает, что сериал «Корона» представляет собой историческую драму, «вдохновленную мудростью и духом реальных событий», а не документальный фильм — поэтому в своей работе он препарирует эпизод за эпизодом, дополняя выдумку исторической правдой.

«Серия за серией Лэйси комментирует подобные вопросы и знакомит поближе с историческими фигурами сериала. С объяснениями худ. неточностей, комментариями экспертов и обширной исторической справкой в книгу вошли десятки архивных фотографий королевской семьи, часть из которых публикуется впервые, и, конечно, кадры из сериала. Книга понравится поклонникам "Короны" и всем, кто увлекается мировой историей, историей Великобритании и ее монархов, а также книгами в духе «жизнь замечательных людей», — отмечают в издательстве.