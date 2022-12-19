Об истории исследования Арктики и прототипах героев романа Каверина «Два капитана» расскажут на выставке в особняке Румянцева

Основой экспозиции станут собрания Российского государственного музея Арктики и Антарктики и Государственного литературного музея «ХХ век» — в том числе личные вещи писателя.
Историю исследования Арктики и судьбы прототипов героев романа писателя Вениамина Каверина на выставке раскрывают экспонаты Музея Арктики и Антарктики, которые, как отмечают кураторы проекта, дают «яркое представление о реально существовавших исследователях начала ХХ столетия».
Переписка между членами семьи, родными и друзьями раскроют мысли путешественников. О том, что переживали полярные исследователи, расставаясь с родными, расскажут сохранившиеся письма — в частности, Альбанова к Брусиловой из Архангельска и Жданко к сестре Брусилова Ксении из Трондгейма.
Художественный образ Новой земли реконструируется через картины Пинегина «Плато полуострова Панкратьева. Новая Земля», «Северное сияние. Новая Земля», «Горный пейзаж. Новая Земля» и другие. Представленные в экспозиции фотографии иллюстрируют быт и досуг полярных исследователей: устройство их кают-компании на пароходе «Святой Фока» и зимовку на Новой Земле.
Музей «XX век» предоставил для выставки личные вещи Каверина. Среди мемориальных предметов — записная книжка, сценарный договор, чернильница и ручка-вставочка, писательский портфель, деревянная палка-трость. Покажут также коллекцию книг из музейных фондов — издания произведений Каверина на русском и 20 иностранных языках, в том числе китайском, японском, фарси, арабском, чувашском. Кроме того, впервые литературный музей выставляет порядка 30 иллюстраций художника-графика Александры Якобсон к одному из первых изданий романа «Два капитана».
Выставка дополнена экспонатами музеев-партнеров, предоставивших для проекта экспонаты, раскрывающие «культурный код» романа. Эскизы к спектаклю 1949 года работы Энгельке из коллекции Научно-исследовательского музея при Академии художеств позволяют проследить, как художники представляли образы героев «Двух капитанов». О полярных летчиках рассказывают предметы из Объединенного музея гражданской авиации в Санкт-Петербурге. Современная часть проекта посвящена истории экспедиций 2010-х годов., представленная в фотоснимках предоставленных Владимиром Мельником и Сергеем Чуркиным.
Выставочный проект «Культурный код. Каверин 2.0» будет работать с 21 декабря 2022 года по 30 апреля 2023-го в особняке Румянцева на Галерной улице, 45.
12+
Комментарии (0)