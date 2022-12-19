Об истории исследования Арктики и прототипах героев романа Каверина «Два капитана» расскажут на выставке в особняке Румянцева

Историю исследования Арктики и судьбы прототипов героев романа писателя Вениамина Каверина на выставке раскрывают экспонаты Музея Арктики и Антарктики, которые, как отмечают кураторы проекта, дают «яркое представление о реально существовавших исследователях начала ХХ столетия».

Переписка между членами семьи, родными и друзьями раскроют мысли путешественников. О том, что переживали полярные исследователи, расставаясь с родными, расскажут сохранившиеся письма — в частности, Альбанова к Брусиловой из Архангельска и Жданко к сестре Брусилова Ксении из Трондгейма.

Художественный образ Новой земли реконструируется через картины Пинегина «Плато полуострова Панкратьева. Новая Земля», «Северное сияние. Новая Земля», «Горный пейзаж. Новая Земля» и другие. Представленные в экспозиции фотографии иллюстрируют быт и досуг полярных исследователей: устройство их кают-компании на пароходе «Святой Фока» и зимовку на Новой Земле.