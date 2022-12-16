«Есть смысл» и Polyandria начнут выпускать художественные произведения молодых авторов в поддержку фонда «Нужна помощь»

Как рассказали «Собака.ru» в издательстве «Есть смысл», которое является частью фонда «Нужна помощь», из-за падения пожертвований в 2022 году фонд был вынужден сокращать расходы на свои проекты — в том числе издательскую программу. Чтобы продолжать выпускать литературу на важные социальные темы, было решено издать запланированные на 2023 год книги в коллаборации с издательством Polyandria NoAge. Часть прибыли от реализации проекта будет перечисляться в фонд «Нужна помощь» на развитие социально значимых проектов.

«Мы очень рады, что у нас сейчас есть возможность поддержать коллег по цеху, ну и конечно — для нас большая честь расширить портфель NoAge невероятно важными книгами русских авторов. Мне кажется, что аудитории наших издательств схожи и взгляды на происходящее вокруг одинаковые. Есть острое желание, чтобы книги, которые поднимают настолько актуальные проблемы нашего общества, смогли добраться до своих читателей как можно скорее», — отмечает издатель NoAge Дарина Якунина.

«Есть смысл» / NoAge готовят к изданию в 2023 году минимум 10 книг. В том числе:

«Улица Холодова». Полудокументальный графический роман. Автор — Евгения Некрасова.

«Хорея». Автофикшен о родительстве, генах, принятии болезней и особенностей близких людей. Автор — Марина Кочан.

«Год порно». Автор — Илья Мамаев-Найлз.

Также планируются к выходу роман-эссе Ольги Фатеевой о принятии смерти, автофикшен-роман Марии Нырковой «Сахалин» и документальный роман главного редактора «Таких дел» Евгении Волунковой о дагестанском враче Айшат Магомедовой.