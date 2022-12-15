«Подписные издания» выпустили «Балладу о маленьком буксире» Бродского с иллюстрациями Каси Денисевич

В книжном признаются: уже на следующее утро после того, как главред издательства «А+А» и художница поделилась идеей и показала первые эскизы к стихотворению Нобелевского лауреата, команда была твердо уверена, что издаст эту книгу — «чего бы им это не стоило».
«Петербург Каси Денисевич — точно такой, каким его видим мы: пусть и не очень красочный, но звонкий, живой и полный чудес, но только для тех, кто к ним готов. Мы любим этот город безумной, порой больной любовью. Бродский, наверное, любил Петербург так же. Его стихотворение в иллюстрациях Каси звучит совершенно иначе — вот еще одна причина, чтобы издать эту книгу», — говорят в «Подписных изданиях».
Обозреватель контент-отдела «Подписных изданий» — о книге «Баллада о маленьком буксире» Иосифа Бродского с иллюстрациями Каси Денисевич:
В жизни каждого из нас есть похожие один на другой дни и сказочные сны, ошеломляющие ночью; рутина и приключения; обязанности и мечты. Сны заканчиваются пробуждением, но иногда запоминаются и будто бы переносятся в реальность. Мечты сбываются нечасто, но как тоскливо было бы нам без них. Об этом — «Баллада о маленьком буксире», впервые напечатанная в 1962 году в ленинградском журнале «Костер». Для Иосифа Бродского, которому было тогда двадцать два года, эта публикация стала первой и почти на четверть века одной из очень немногих на родине.
Кажется, Бродский предчувствовал испытания, ждавшие его впереди. Сердце портового буксира, который словно запрещает себе мечтать, принадлежит океану, и мечта сама сбывается рядом с ним — в порту, на набережных Невы, за окном. И в конце концов увлекает его за собой, вдаль. Молодой поэт и тем более его маленький герой не говорят об этом прямо, для них это, кажется, только догадка, зримые черты которой придала художница Кася Денисевич.
Да, у «Подписных изданий» есть свое издательство! Оно было основано в 2017 году и публикует забытую классику, современную прозу, сборники эссе, детские иллюстрированные издания и гуманитарный нонфикшн. Среди авторов издательства — Вирджиния Вулф, Фланн О’Брайен, Лорри Мур, Аллен Гинзберг, Федерико Феллини, Ингмар Бергман, Зара Абдуллаева, Сьюзен Таубес и Джен Кэмбл. Также «Подписные издания» выпускают совместные книжные серии с журналом «Искусство кино» и социально-культурным проектом «Открытая библиотека».
«Мы издаем только те книги, которые всегда мечтали видеть на полках своего магазина. По этой же причине мы всегда сотрудничаем с лучшими российскими переводчиками, редакторами и иллюстраторами», — говорят в книжном.
12+
Комментарии (0)