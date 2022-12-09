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Алла Горбунова, Татьяна Толстая и новый коллективный сборник: «Редакция Елены Шубиной» анонсировала новинки 2023 года

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Рассказываем, какие книги выйдут в издательстве в следующем году.

Фото: Виктория Назарова

Алла Горбунова

  • Татьяна Толстая — Александр Тимофеевский «Истребление персиян. Диалоги, проза, мемуары». Книга памяти Александра Тимофеевского, февраль 2023 года.
  • Евгения Некрасова — «Золотинка». Новый сборник короткой прозы и поэм, февраль 2023 года.
  • Дмитрий Быков* (решением Минюста признан иноагентом) — «Великие пары». Истории любви-нелюбви в русской и мировой литературе, февраль 2023.
  • Шамиль Идиатуллин — «До февраля». Новый роман в жанре интеллектуального триллера, март-апрель 2023 года.
  • Михаил Елизаров — новый сборник прозы, весна 2023 года.
  • Павел Басинский — «Подлинная история Константина Левина». Продолжение серии «Толстой: новый взгляд», вторая половина 2023 года.
  • Новый коллективный сборник «Редакции Елены Шубиной», продолжающий серию книг «Москва: место встречи», «В Питере жить» и «Птичий рынок». Тема — тело и телесность, вторая половина 2023 года.
  • Яна Вагнер — «Тоннель». Новый роман автора бестселлера «Вонгозеро», вторая половина 2023 года.
  • Михаил Шемякин — «Моя жизнь». Автобиографическая проза с иллюстрациями самого мастера, середина 2023 года.
  • Денис Драгунский — «Подлинная история Дениса Кораблева». Документальный роман, середина 2023 года.
  • Ольга Брейнингер — «Слишком далеко». Вторая половина 2023 года.
  • Сборник малой прозы молодых авторов, в числе которых Вера Богданова, Алла Горбунова, Катерина Кожевина, Тимур Валитов и другие. Вторая половина 2023 года.

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В течение года в «Редакции Елены Шубиной» также выйдет новая проза Романа Сенчина, Марины Москвиной, Юрия Буйды, Андрея Подшибякина, Анны Матвеевой, Дины Сабитовой, Арсения Гончукова и других. Свои дебютные романы представят Алексей Колмогоров («ОТМА. Спасение Романовых»), Даниэль Бергер («О нечисти и не только»), Наталья Илишкина («Улан Далай»), Анна Бабина («Слушание отложить»), Константин Зарубин («Повести л-ских писателей»).

* Дмитрий Быков решением Минюста признан физическим лицом, выполняющим функции СМИ-иноагента.

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