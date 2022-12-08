Александр Цыпкин прочитает бестселлеры и неопубликованные рассказы в театре «На Литейном»

Как рассказали «Собака.ru» представители Цыпкина, в новогоднюю программу писателя вошли лучшие рассказы из числа уже вышедших и новые, которые пока что не были опубликованы. Что именно прочитает писатель, пока что сюрприз: известно, что в программу войдут три рассказа в трех разных жанрах. Новый Цыпкин: рассказ «Децимация на Стиксе» — антиутопия о жестоком социальном эксперименте в обществе будущего. Старый Цыпкин: рассказ «Сливянкинагейт» — сатира на тему фильма «Не смотрите наверх» и продолжение рассказа «Трагическое недоразумение». Вечный Цыпкин: рассказ «Прометейка» — эпатажная комедия на тему отношений и радикального феминизма.

«Большая часть произведений, которые прозвучат в этот вечер в исполнении автора, нельзя найти ни в одной книге, поэтому зрители услышат их впервые», — отмечают представители писателя. «Под Новый год нам катастрофически не хватает иногда хорошего настроения. Мы в нашей программе его вам обещаем. В общем, будем обязательно создавать», — говорит сам Цыпкин.

Проект «БеспринцЫпные чтения» был придуман 7 лет назад Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц, пригласившими к участию главного редактора журнала Maxim Александра Маленкова и лауреата «Русского Букера» Александра Снегирева. За это время прошло более пятисот чтений, со сцены звучали произведения писателей-основателей проекта, а также Наринэ Абгарян, Марины Степновой, Андрея Аствацатурова, Маши Трауб, Саши Филипенко и ряда других авторов.

В разные годы в проекте принимали участие Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко, Сергей Гармаш, Анна Михалкова, Максим Виторган, Виктория Исакова, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Катерина Шпица, Никита Кукушкин, Павел Табаков, Тимофей Трибунцев и многие другие.

Новогодние чтения Александра Цыпкина в рамках проекта «БеспринцЫпные чтения» пройдут 26 декабря в театре «На Литейном». Подробности можно найти здесь.

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