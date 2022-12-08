Цены на книги в магазинах Петербурга за год выросли на 20%

О подорожании книг в Петербурге пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей трех книжных магазинов «После прочтения сжечь», «Все свободны» и «Подписные издания», а также издательства «Питер». По данным издания, средняя стоимость художественной литературы в настоящее время составляет около 800 рублей, тогда как в сегменте профессиональной и детской литературы она начинается от 1 тысячи.

По оценкам исполнительного директора последнего Анны Титовой, рост себестоимости книги в текущем году составил до 30%. Сложнее всего ситуация складывается с детскими книгами, имеющими цветные иллюстрации — от ряда проектов пришлось отказаться, так как, учитывая себестоимость, цена книги объемом 32 страницы могла доходить до 600 рублей.

По данным совладельца книжного магазина «Все свободны» Любови Беляцкой, максимальное падение спроса на книжную продукцию наблюдалось в феврале, марте и сентябре и доходило до 30%. Это подтверждает Михаил Иванов из «Подписных изданий» — в среднем падение продаж в сравнении с 2021 годом он оценил в 10%. Постоянные покупатели, по его оценке, интереса к книгам не потеряли, однако сократили объем потребления с 2-3 книг до одной.

Художественную литературу стали покупать меньше, интерес к научной остался примерно на том же уровне. В ряды бестселлеров начали попадать политические и исторические издания — но, как считает Беляцкая, лишь потому что такие книги стали чаще издаваться. В число популярных, по данным Иванова, также вошли книги по самопомощи и психологической поддержке.