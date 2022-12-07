СПбГУ и Эрмитаж выпустили книгу о растениях в произведениях искусства

Как рассказали «Собака.ru» в СПбГУ, сотрудники Эрмитажа отобрали более 200 произведений искусства — натюрморты, пейзажи, аксессуары, посуду и другие объекты — и передали их для дальнейшего анализа ботаниками. Как рассказала ведущий специалист управления экспозиций и музейных коллекций университета и один из участников проекта «Сад Эрмитажа» Валентина Бубырева, во время работы экспертам удалось идентифицировать не менее 219 различных видов растений, большинство из них — на произведениях голландских художников.

По словам генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, в основу проекта положена «матрица возвышенно-мистического и конкретно-концептуального» — на страницах книги встречаются произведения искусства и научный подход к растениям, а вместе это дает «яркий эффект концептуального искусства».

«Эрмитаж предоставляет картины и другие произведения, а Университет — свое экспертное мнение, благодаря чему все растения, которые встречаются на отобранных специалистами Эрмитажа экспонатах музея, получают свое название и интерпретацию. Особенно приятно, что в этой работе принимают участие молодые исследователи музея и Университета, они также написали статьи для этой книги и показали свой взгляд на сады. Мы вместе и дальше будем продолжать эту линию, которая соединяет и молодых, и взрослых исследователей, заинтересованных в университетских и музейных практиках», — заявил Пиотровский.