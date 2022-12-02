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Личные письма, рисунки и аудиозаписи Иосифа Бродского выставлены на аукцион

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Аукционный дом «Литфонд» проведет торги в музее «Полторы комнаты», где жил тогда еще будущий Нобелевский лауреат. В числе лотов — одна из наиболее редких книг Бродского «В Англии», изданная в 1977 году тиражом 60 экземпляров.

Изображение предоставлено пресс-службой аукционного дома «Литфонд»

Письмо Иосифа Бродского Танечке Румянцевой, 1964 год

Как рассказали «Собака.ru» в «Литфонде», к «уникальным лотам музейного уровня», представленным в рамках аукциона, можно причислить собственноручное письмо с рисунками Иосифа Бродского, адресованное в 1964 году Татьяне Румянцевой — общей подруге Бродского и его возлюбленной, петербургской художницы Марианны Басмановой, которая в том же году помогала поэту уладить отношения с последней. На обороте письма Бродский впервые пишет стихи, посвященные Румянцевой:

«Из ваших глаз пустившись в дальний путь,
все норовлю — воистину вдали! —
увидеть вас, хотя назад взглянуть
мешает закругление земли».

Лидирующая ставка за лирический автограф с рисунками нобелевского лауреата составляет 240 тысяч рублей.

Изображение предоставлено пресс-службой аукционного дома «Литфонд»

Еще один уникальный лот — тетрадь с рисунками Бродского, сделанными в деревне Норенская Коношского района Архангельской области во время его пятилетней ссылки за тунеядство. «Ссылка продлилась меньше назначенного, поскольку за Бродского вступились авторитетные деятели. В частности, за него личного хлопотал «друг Советского Союза» — французский философ Жан-Поль Сартр. Однако в те полтора года, что поэт прожил в Норенской, он трудился разнорабочим в совхозе «Даниловский». А параллельно изучал английскую поэзию и написал свыше 80 стихотворений!» — отмечают в «Литфонде».

За раритетную тетрадь назначена лидирующая ставка 160 тысяч рублей. Продажа рисунков поэта на одном из прошлых аукционов «Литфонда» составила 2,4 миллиона рублей.

Изображение предоставлено пресс-службой аукционного дома «Литфонд»

Автограф на книге, выпущенной в Англии в 1977 году

На торги выставлена одна из наиболее редких книг Бродского «В Англии», изданная в 1977 году тиражом 60 экземпляров. 10 лет спустя Бродский вручил свой личный экземпляр этого издания писателю Дмитрию Тарасенкову с подписью: «Вместо подарка на Новый 1987 год от ничего лучшего придумать неспособного Иосифа Бродского, автора этой самой симпатичной из когда-либо у него вышедших книжечки. 28 декабря 1986 г.». На последней странице Бродский оставил оставил второй автограф: «Дмитрию Тарасенкову вместо подарка на Новый 1987 год от ничего лучшего придумать неспособного Иосифа Бродского, автора этой самой симпатичной из когда-либо у него вышедших книжечки. 28 декабря 1986 г.».

Лидирующая ставка за экземпляр книги «В Англии» составляет 110 тысяч рублей.

Изображение предоставлено пресс-службой аукционного дома «Литфонд»

Автограф Иосифа Бродского, "День поэзии", 1967 год

Среди других автографов Бродского, выставленных на торги, его инскрипт на «Дне поэзии», адресованный ближайшему другу — писателю и лауреату «Русского букера» Андрею Сергееву. В довольно ироничной манере поэт написал: «Андрею Сергееву дарит эти злополучные стишки, не взирая на его, Андрея Я. Сергеева, бредни. 13 I-68 г. И. Бродский». Лидирущая ставка — 22 тысячи рублей.

Изображение предоставлено пресс-службой аукционного дома «Литфонд»

Валентин Самарин, фотопортрет "Иосиф Бродский в Париже", 1988 год

Изображение предоставлено пресс-службой аукционного дома «Литфонд»

43 фотопортрета Иосифа Бродского. 1970-1990-е годы

Выставленный на торги фотопортрет «Иосиф Бродский в Париже», выполненный методом серебряной печати в 1988 году фотографом ленинградского андеграунда Валентином Самариным, существует в единственном экземпляре. Его стоимость на начале торгов составляет 110 тысяч рублей. В числе других фотолотов — 43 портрета Бродского, часть из которых содержат его автографы. Представлены как портретные, так и репортажные фотографии Иосифа Бродского, сделанные в период эмиграции поэта разными фотографами — Charles Tasnadi, Любовью Федоровой, Mark Earhty, Lennart Nygren, Jack Mikrut, Peter Nordahl, David Rose, Leif R Jansson, Tobbe Gustavsson и другими. Лидирующая ставка за фотоподбороку составляет 95 тысяч рублей.

Изображение предоставлено пресс-службой аукционного дома «Литфонд»

Кассета с записью выступления Бродского в Сорбоне от 11 января 1990 года

Изображение предоставлено пресс-службой аукционного дома «Литфонд»

Еще один лот по лидирующей ставке в 55 тысяч рублей — аудиокассета с записью выступления Иосифа Бродского 11 января 1990 года в Париже в Ecole Normale Superieure, которое посетила Мария Соццани, впоследствии ставшая его последней спутницей жизни. «Мария изучала историю русской литературы, поэтому специально пришла послушать знаменитого литератора. В предложенной аудиозаписи в исполнении Бродского звучат такие произведения, как «Век скоро кончится, но раньше кончусь я...», «В этой маленькой комнате все по-старому: аквариум с рыбкою...», «В Рождество все немного волхвы. В продовольственных слякоть и давка...» и другие гениальные стихи великого поэта», — говорят в «Литфонде».

В преддверии проведения аукциона в музее «Полторы комнаты» пройдет выставка лотов — посетить ее можно с 6 по 8 декабря. Сами торги пройдут там же 8 декабря. Полный каталог можно найти по ссылке.

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