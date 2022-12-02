Личные письма, рисунки и аудиозаписи Иосифа Бродского выставлены на аукцион

Как рассказали «Собака.ru» в «Литфонде», к «уникальным лотам музейного уровня», представленным в рамках аукциона, можно причислить собственноручное письмо с рисунками Иосифа Бродского, адресованное в 1964 году Татьяне Румянцевой — общей подруге Бродского и его возлюбленной, петербургской художницы Марианны Басмановой, которая в том же году помогала поэту уладить отношения с последней. На обороте письма Бродский впервые пишет стихи, посвященные Румянцевой:

«Из ваших глаз пустившись в дальний путь,

все норовлю — воистину вдали! —

увидеть вас, хотя назад взглянуть

мешает закругление земли».

Лидирующая ставка за лирический автограф с рисунками нобелевского лауреата составляет 240 тысяч рублей.