Личные письма, рисунки и аудиозаписи Иосифа Бродского выставлены на аукцион

Аукционный дом «Литфонд» проведет торги в музее «Полторы комнаты», где жил тогда еще будущий Нобелевский лауреат. В числе лотов — одна из наиболее редких книг Бродского «В Англии», изданная в 1977 году тиражом 60 экземпляров.
Письмо Иосифа Бродского Танечке Румянцевой, 1964 год
Как рассказали «Собака.ru» в «Литфонде», к «уникальным лотам музейного уровня», представленным в рамках аукциона, можно причислить собственноручное письмо с рисунками Иосифа Бродского, адресованное в 1964 году Татьяне Румянцевой — общей подруге Бродского и его возлюбленной, петербургской художницы Марианны Басмановой, которая в том же году помогала поэту уладить отношения с последней. На обороте письма Бродский впервые пишет стихи, посвященные Румянцевой:
«Из ваших глаз пустившись в дальний путь,
все норовлю — воистину вдали! —
увидеть вас, хотя назад взглянуть
мешает закругление земли».
Лидирующая ставка за лирический автограф с рисунками нобелевского лауреата составляет 240 тысяч рублей.
Еще один уникальный лот — тетрадь с рисунками Бродского, сделанными в деревне Норенская Коношского района Архангельской области во время его пятилетней ссылки за тунеядство. «Ссылка продлилась меньше назначенного, поскольку за Бродского вступились авторитетные деятели. В частности, за него личного хлопотал «друг Советского Союза» — французский философ Жан-Поль Сартр. Однако в те полтора года, что поэт прожил в Норенской, он трудился разнорабочим в совхозе «Даниловский». А параллельно изучал английскую поэзию и написал свыше 80 стихотворений!» — отмечают в «Литфонде».
За раритетную тетрадь назначена лидирующая ставка 160 тысяч рублей. Продажа рисунков поэта на одном из прошлых аукционов «Литфонда» составила 2,4 миллиона рублей.
Автограф на книге, выпущенной в Англии в 1977 году
На торги выставлена одна из наиболее редких книг Бродского «В Англии», изданная в 1977 году тиражом 60 экземпляров. 10 лет спустя Бродский вручил свой личный экземпляр этого издания писателю Дмитрию Тарасенкову с подписью: «Вместо подарка на Новый 1987 год от ничего лучшего придумать неспособного Иосифа Бродского, автора этой самой симпатичной из когда-либо у него вышедших книжечки. 28 декабря 1986 г.». На последней странице Бродский оставил оставил второй автограф: «Дмитрию Тарасенкову вместо подарка на Новый 1987 год от ничего лучшего придумать неспособного Иосифа Бродского, автора этой самой симпатичной из когда-либо у него вышедших книжечки. 28 декабря 1986 г.».
Лидирующая ставка за экземпляр книги «В Англии» составляет 110 тысяч рублей.
Автограф Иосифа Бродского, "День поэзии", 1967 год
Среди других автографов Бродского, выставленных на торги, его инскрипт на «Дне поэзии», адресованный ближайшему другу — писателю и лауреату «Русского букера» Андрею Сергееву. В довольно ироничной манере поэт написал: «Андрею Сергееву дарит эти злополучные стишки, не взирая на его, Андрея Я. Сергеева, бредни. 13 I-68 г. И. Бродский». Лидирущая ставка — 22 тысячи рублей.
Выставленный на торги фотопортрет «Иосиф Бродский в Париже», выполненный методом серебряной печати в 1988 году фотографом ленинградского андеграунда Валентином Самариным, существует в единственном экземпляре. Его стоимость на начале торгов составляет 110 тысяч рублей. В числе других фотолотов — 43 портрета Бродского, часть из которых содержат его автографы. Представлены как портретные, так и репортажные фотографии Иосифа Бродского, сделанные в период эмиграции поэта разными фотографами — Charles Tasnadi, Любовью Федоровой, Mark Earhty, Lennart Nygren, Jack Mikrut, Peter Nordahl, David Rose, Leif R Jansson, Tobbe Gustavsson и другими. Лидирующая ставка за фотоподбороку составляет 95 тысяч рублей.
Еще один лот по лидирующей ставке в 55 тысяч рублей — аудиокассета с записью выступления Иосифа Бродского 11 января 1990 года в Париже в Ecole Normale Superieure, которое посетила Мария Соццани, впоследствии ставшая его последней спутницей жизни. «Мария изучала историю русской литературы, поэтому специально пришла послушать знаменитого литератора. В предложенной аудиозаписи в исполнении Бродского звучат такие произведения, как «Век скоро кончится, но раньше кончусь я...», «В этой маленькой комнате все по-старому: аквариум с рыбкою...», «В Рождество все немного волхвы. В продовольственных слякоть и давка...» и другие гениальные стихи великого поэта», — говорят в «Литфонде».
В преддверии проведения аукциона в музее «Полторы комнаты» пройдет выставка лотов — посетить ее можно с 6 по 8 декабря. Сами торги пройдут там же 8 декабря. Полный каталог можно найти по ссылке.
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