В сети запустили цифровой гид по творчеству Льва Толстого

Сайт обладает продвинутой системой поиска и навигации, которые являются основным инструментом портала. А также путеводитель снабжен различными справочниками и словарями. ««Слово Толстого» — это продолжение большого проекта, которым мы занимаемся, по цифровизации наследия Льва Николаевича. Несколько лет назад мы представляли проект «Весь Толстой в один клик». Те тексты, которые мы получили в результате, сейчас мы переводим на новый цифровой уровень, переводим в так называемое семантическое издание, чтобы можно было уже этим пользоваться», – рассказала руководитель проекта, праправнучка писателя Фекла Толстая.

На платформе также можно прочесть и дневники писателя. Из интересного есть подборка обращений к людям, которыми пользовался Толстой. Например, в письмах он не редко использовал слова «Горбунчик, Журжинька, Зефироты и Пупок».

«Слово Толстого» ставит своей целью сделать наследие писателя ближе к современному читателю, растолковать его тексты, значения слов и выражений, показать контекст и облегчить доступ к справочным материалам. В результате первого этапа работы была создана многомерная архитектура всех текстов писателя и уникальная система поиска по ним со множеством разнообразных фильтров. Принципиальный способ организации материалов в отличие от бумажных или традиционных электронных версий изданий выделяет на первый план не тома и страницы, а сами тексты Толстого, которые становятся центром притяжения всей дополнительной информации. Это и люди, с которыми Толстой работал, черновики его произведений, редкие слова», – рассказал председатель научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры «Родное слово» Константин Деревянко.

Познакомиться с ресурсом можно здесь.

