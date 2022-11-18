Художественная автобиография о индивидуальной и семейной памяти: новая книга Людмилы Улицкой «Мое настоящее имя» выйдет в декабре

В ней автобиографическая проза, тесно смыкаясь с художественной, продолжает и развивает темы индивидуальной и семейной памяти, творческой свободы, а также поиска и принятия своей подлинной идентичности, знакомые по предыдущим книгам писателя «Лестница Якова», «О теле души», «Священный мусор».
Как рассказали «Собака.ru» в «Редакции Елены Шубиной», которая выпускает книгу, «Мое настоящее имя» — это личный и глубоко интимный отчет о встрече человека с самим собой. «Время, ограниченное настоящим, поскольку сам факт будущего подвергается сомнению. Мир, сжавшийся до размеров комнаты, где перечитываются книги, листаются страницы дневника, переживаются старые любови и дружбы. Эмоциональная память включает в себя многое, в том числе и черные дыры на месте дорогих людей, ушедших навсегда. И все это материал, из которого созданы рассказы и мемуарные очерки, составившие эту книгу», — говорится в аннотации.
Книгу открывает поэтическая исповедальная проза «Об имени», «О теле» и «В сторону любви…» — здесь каждый фрагмент наполнен подробностями детства и прозрениями зрелости, забавными деталями и печальными наблюдениями.
Сны и «оговорки» пронизывают следующий раздел книги — «Истории с биографией». Начинаясь как мемуарная проза, в которой оживают московские дворики 50-х («География детства») и предметы вещественного бытия («Лоскуток»), эта часть сборника переходит в тексты о границе между мирами: материальным и сверхъестественным («Игры домового»), человеческим и животным («Считать ворон…»).
Следующие главы книги посвящены обитателям памяти Улицкой, подругам и друзьям. Известные многим или забытые почти всеми, эти люди в равной степени любимы автором, поэтому каждый и каждая по-настоящему интересны.
Оставим в стороне тот факт, что внешне Сергей Бархин был великолепен: элегантен, свободен и независим. Он был аристократически прост, но устанавливал такую дистанцию, что ни одна шавка — ни сверху, ни снизу — ни могла на него гавкнуть. На женщин он смотрел приветливым глазом, с живым пониманием и одобрением, но без тени театрального потребительства. Он говорил ясным и точным языком. Думал, прежде чем ответить, совершенно не торопился и рисовал карандашиком очень простые геометрические фигуры…
Ангельские качества героев глав «Женщина, которую никто не помнит…» и «Ушедшие» переходят в цикл историй про настоящих ангелов — «Сказочное». Как и полагается сказкам, они обладают достоверностью притчи, где за улыбкой вымысла угадывается мудрость.
В финале сборника Улицкая вновь меняет повествовательную манеру. Книга, начавшаяся в «неслыханной простоте» позднего Пастернака, завершается трагическим и смешным лаконизмом обэриутов, отсылает к абсурдистской прозе Хармса и Введенского. В финальный цикл «Шестью семь» вошли шесть рассказов-каталогов, где всего всегда семь: от рождений до версий конца света. «Семь — символическое число полноты (вспомним семь дней творения). Но рассказов только шесть: полнота еще не достигнута, творение продолжается», — резюмировали в издательстве.
Новая книга Людмилы Улицкой «Мое настоящее имя» выйдет в «Редакции Елены Шубиной» в декабре 2022 года.
18+
Комментарии (0)