Художественная автобиография о индивидуальной и семейной памяти: новая книга Людмилы Улицкой «Мое настоящее имя» выйдет в декабре

Как рассказали «Собака.ru» в «Редакции Елены Шубиной», которая выпускает книгу, «Мое настоящее имя» — это личный и глубоко интимный отчет о встрече человека с самим собой. «Время, ограниченное настоящим, поскольку сам факт будущего подвергается сомнению. Мир, сжавшийся до размеров комнаты, где перечитываются книги, листаются страницы дневника, переживаются старые любови и дружбы. Эмоциональная память включает в себя многое, в том числе и черные дыры на месте дорогих людей, ушедших навсегда. И все это материал, из которого созданы рассказы и мемуарные очерки, составившие эту книгу», — говорится в аннотации.

Книгу открывает поэтическая исповедальная проза «Об имени», «О теле» и «В сторону любви…» — здесь каждый фрагмент наполнен подробностями детства и прозрениями зрелости, забавными деталями и печальными наблюдениями.

Сны и «оговорки» пронизывают следующий раздел книги — «Истории с биографией». Начинаясь как мемуарная проза, в которой оживают московские дворики 50-х («География детства») и предметы вещественного бытия («Лоскуток»), эта часть сборника переходит в тексты о границе между мирами: материальным и сверхъестественным («Игры домового»), человеческим и животным («Считать ворон…»).