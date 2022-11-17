AR-путеводитель, витражи и промышленное краеведение: пять лучших новых книг о Петербурге

Библиотека Маяковского в ноябре традиционно проводит фестиваль «Новые книги о Петербурге» в ротонде Голландской церкви. В этом году кроме книжной ярмарки и встреч с авторами и издателями впервые будет работать зона настольных игр о городе. В преддверии события специально для «Собака.ru» сотрудник Центра петербурговедения Маяковки Дмитрий Козлов выбрал пять самых интересных книжных краеведческих новинок 2022 года.
«Путеводитель по кирпичным заводам Олонецкой и Выборгской губерний»
Михаил Попов, 2022.
Если успеете приобрести книгу историка и коллекционера Михаила Попова (ее уже можно считать библиографической редкостью: тираж — всего 200 экземпляров!), на дежурный вопрос о тяжелой сумке: «Что у тебя там — кирпичи?» — хитро улыбаясь, сможете ответить: «Почти» (издание весит более килограмма!). Ладно, шутки в сторону. Это настоящая энциклопедия, где есть вся-вся информация о кирпичных заводах в Карелии, Ленобласти, части южных районов Архангельской области и Финляндии.
Удивительно, по крайней мере, для читателя-неофита в кирпичном деле, как отличаются друг от друга строительные материалы, выпущенные разными мастерами. Хотя казалось бы! Большая коллекция клейм, которые ставились на кирпичи перед обжигом, опубликована в книге в виде каталога. Текст исследования сопровождают карты, копии статей и реклам из газет на русском и финском языках.
Презентация путеводителя энциклопедии пройдет 27 ноября в 11:00 в Маяковке (наб. р. Фонтанки, 44).
«Тихие улицы: Большое путешествие по Московскому району»
Николай Голя, детский писатель и драматург, 2022
Уникальное по своей полноте нескучное издание о топонимике улиц «южных ворот Петербурга». В основе — материалы, которые годами собирали библиографы Московского района: архивные документы и мемуары жителей района.
Литературную форму путеводителю и энциклопедии в одном флаконе придал детский писатель Николай Голь. Вместе с читателем он обходит одну за другой улицы Московского района, заглядывает в парки, любуется памятниками. Весь маршрут сопровождают эксклюзивные рисунки и фотографии улиц, зданий и их архитектурных деталей.
Презентация книги пройдет на фестивале с 16:20 до 16:50.
«Петербургские тюрьмы. Справочник»
Александр Марголис, 2022
Как учит нас французский философ Мишель Фуко, государство Нового времени рождается в школе, казарме, клинике и тюрьме — учреждениях, формирующих личность нового человека. В XVIII веке они обретают современные черты, и с этого времени история государства — это и история его тюрем.
Патриарх петербурговедения Александр Давыдович Марголис предлагает узнать о Петербурге через историю его пенитенциарных учреждений. Он ведет повествование от первой городской тюрьмы — Каторжного двора, устроенного еще в 1706 году, до 2017 года, когда завершили строительство крупного тюремного изолятора современной России — «Новых Крестов». Помимо крупных хорошо и печально известных тюрем — Крестов, Литовского замка, дома заключения на Шпалерной — в книге есть и менее заметные места заключения. Например, камеры для содержания правонарушителей при городских полицейских частях.
«Петербург как сюжет. AR-путеводитель»
Под редакцией Анны Снетковой и Светланы Роговой, 2022
Путеводитель по литературной и художественной части города полезно иметь каждому петербуржцу-романтику (да и туристам тоже!). Маршруты пролегают по Васильевскому острову, Петроградской стороне, Центральному и Адмиралтейскому районам. В центре экскурсий — не только такие классические герои как Достоевский и Бродский, но и Эдуард Кочергин или петербургские художницы XIX века.
Главное отличие нового путеводителя от других предшественников — дополнительные материалы и исторические фотографии к книге можно скачать с помощью QR-кода на телефон. Создатели путеводителя — участники лаборатории «Петербург как сюжет» — в перспективе планируют запустить полноценное мобильное приложение.
Презентация путеводителя «Петербурга как сюжет» пройдет на фестивале с 15:00 до 15:30.
«Витражи Санкт-Петербурга: инвентаризация 2019–2021. Адмиралтейский район»
Составитель Татьяна Княжицкая, 2022
В краеведческом книгоиздании безотказно работает правило — совершенно удивительные проекты рождаются на стыке серьезной исследовательской работы и гражданского активизма. В 2019 году стартовал проект по инвентаризации петербургских витражей. Три года его делали без дополнительного финансирования, исключительно силами волонтеров. Добровольцы искали, описывали и фотографировали историческое декоративное остекление. Результат можно увидеть на сайте (и еще в трех томах!). В этом году выпущена книга о витражах Адмиралтейского района. Иллюстрированный каталог можно внимательно изучать дома или взять с собой на прогулку по маршруту от всем известного Исаакиевского собора до парадных Коломны.
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