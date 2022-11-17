AR-путеводитель, витражи и промышленное краеведение: пять лучших новых книг о Петербурге

«Путеводитель по кирпичным заводам Олонецкой и Выборгской губерний»

Михаил Попов, 2022.

Если успеете приобрести книгу историка и коллекционера Михаила Попова (ее уже можно считать библиографической редкостью: тираж — всего 200 экземпляров!), на дежурный вопрос о тяжелой сумке: «Что у тебя там — кирпичи?» — хитро улыбаясь, сможете ответить: «Почти» (издание весит более килограмма!). Ладно, шутки в сторону. Это настоящая энциклопедия, где есть вся-вся информация о кирпичных заводах в Карелии, Ленобласти, части южных районов Архангельской области и Финляндии.

Удивительно, по крайней мере, для читателя-неофита в кирпичном деле, как отличаются друг от друга строительные материалы, выпущенные разными мастерами. Хотя казалось бы! Большая коллекция клейм, которые ставились на кирпичи перед обжигом, опубликована в книге в виде каталога. Текст исследования сопровождают карты, копии статей и реклам из газет на русском и финском языках.

Презентация путеводителя энциклопедии пройдет 27 ноября в 11:00 в Маяковке (наб. р. Фонтанки, 44).