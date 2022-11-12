В Доме Зингера на Невском проспекте открылся обновленный книжный магазин «Дом книги»

В меню кафе René, расположившегося на втором этаже Дома Зингера, несколько видов кишей, пате из фуа-гра с печеной сливой, горячие и холодные закуски, супы — от французского лукового до ухи с тремя видами рыбы, — салаты, пельмени, вареники и паста, блюда из рыбы и морепродуктов, филе миньон с фуа-гра и фирменный цыпленок с дижонской горчицей.

На десерт подают гречишный медовик, пари-брест с фундуком, шоколадный тарт с малиной, яблочный террин с ванильным мороженым и шу с фисташкой. Каждое утро здесь выпекают свежие круассаны, ватрушки, дэниши и пончики. Из напитков — фильтр кофе, матча латте, можжевеловый и каштановый рафы, капучино с кардамоном на кокосовом молоке и чай.