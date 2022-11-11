Россияне назвали фильмы, сериалы и книги, к которым возвращаются чаще всего

Согласно исследованию, перечитывают книги 84% опрошенных, главной причиной респонденты назвали особую атмосферу произведения (61,8%). «Из отечественных литературных произведений респонденты чаще всего возвращаются к роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (40%). На второй позиции - "Евгений Онегин" Александра Пушкина (16%). Третья строчка - у серии исторических детективов о приключениях Эраста Фандорина Бориса Акунина (15%)», – сообщает ТАСС.

Среди зарубежных представителей вторую строчку заняли книги Артура Конана Дойла о приключениях Шерлока Холмса (26%). Замыкает тройку лидеров роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (23%).

Кроме того, согласно исследованию, 94% россиян любят пересматривать фильмы и сериалы, почти половина опрошенных (42%) пересматривали любимые фильмы более пяти раз. Среди отечественных популярностью пользуются советские ленты. «На первом месте оказалась фантастическая комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (57%), снятая по мотивам одноименной пьесы Михаила Булгакова. На второй строчке – «Служебный роман» Эльдара Рязанова (51%), на третьей - «Операция Ы и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая (48%)», - говорится в сообщении

Цикл историй о мальчике волшебники возглавляет и кино топ (53,5%). Второе место у приключенческих фильмов «Пираты Карибского моря» (43%). Замыкает тройку комедия «Один дома» (42,5%).

Ситком «Интерны» (17%) лидирует в топе самых пересматриваемых российских сериалов, на второй строчке расположился детективный триллер «Метод» (12,2%), третье место у «Универа» (11,1%). Самыми пересматриваемыми зарубежными сериалами стали «Шерлок» (30%), «Друзья» (24,5%) и «Доктор Хаус» (22,4%).