Новая книга «Молчание цвета» автора «Манюни» Наринэ Абгарян выходит в издательстве АСТ

Каждый из героев новой книги Наринэ Абгарян «Молчание цвета» погружает читателя в свою вселенную. В галерее портретов — очень разные женщины. В пылающем от жаркого лета армянском поселке живет безутешная Мариам, которая каждый вечер перебирает фотографии ушедшей так рано дочери. Среди улиц Бостона колесит на автомобиле в поисках парковки Карина — сестра автора, бросившая все и уехавшая с трехлетней Эвой на другой конец света. Сама Наринэ стоит на Английской набережной в Петербурге и безутешно плачет рядом с растерянным сыном, не в силах совладать с обрушившимся на мир бедами.

«Язык любви у каждого героя и героини свой. Так, два мальчика, разделенные словно стеной аутизмом одного из них, находят общий мостик к взаимопониманию — они оба воспринимают каждое число через определенный цвет. Но порой мосты рушатся, цвета замолкают, ведь жизнь человека хрупка и бесценна, и об этом вновь так метко и страстно напоминает нам автор. Ее новая книга — настоящий гимн жизни и любви, который дарит свет и надежду», — говорят в издательстве АСТ, которое выпускает книгу.

Выдержка из книги Наринэ Абгарян «Молчание цвета»: Левон было расстроился, заметив среди гостей Астхик — почему-то было обидно, что она увидит его в дурацком костюме и ореоле сияния начищенных ботинок, но сразу же утешился, убедившись, что над ней поиздевались не меньше, чем над ним. Волосы девочки, расчесанные на ровный пробор, были заплетены в две косички, концы которых объединили, обвязав шелковым бантом. Подол пышного платья торчал чуть ли не пачкой балерины. Нарядные пряжки туфель переливались, словно рождественские гирлянды. Астхик, смущаясь и не решаясь подойти, издали помахала ему ладошкой. Левон терпеливо переждал, пока родственники по очереди потреплют его по волосам, восторгаясь тому, как он вытянулся и как безукоризненно одет. Потом он недолго тупил в крохотное личико племянницы, пытаясь понять, что к ней испытывает. Убедившись, что совсем ничего, и совершенно по тому поводу не расстроившись, он немного побесился, наматывая хаотичные зигзаги вокруг празднично накрытого стола. «Шашлык хоть будет?» — с беспокойством отметив обилие овощных салатов, припер он к стенке двоюродного дядю. — Обижаешь! И шашлык будет, и кебабы, и твой любимый печеный в золе картофель.

Книга Наринэ Абгарян «Молчание цвета» выйдет в издательстве АСТ в конце ноября 2022 года.

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