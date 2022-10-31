Как рассказали «Собака.ru» в музее-заповеднике, в библиотеке императрицы Марии Федоровны в Павловском дворце хранились две книги «Космографии» авторства Себастиана Мюнстера — об этом говорят сохранившиеся каталоги. Именно этот экземпляр поступил в Павловск из Музея религии и атеизма в 1990-е годы.

Фолиант был в плохом состоянии: загрязненные и пересушенные бумага и тисненный пергамент на крышках переплета деформировали том, листы были оборваны, кожаные детали переплета утрачены. Специалисты ООО «Оферта» очистили более 700 листов, выпрямили деревянные основы крышек, дополнили утраченные фрагменты страниц.

«Этот замечательный свод историко-географических и даже биологических данных послужил образцом для последующих космографий. В течение столетия эта общедоступная занимательная книга выдержала 24 издания на языке оригинала (немецком), а также в многочисленных переводах на латинский, французский, итальянский, английский и чешский языки», — отмечают в ГМЗ «Павловск».