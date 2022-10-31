При ее создании немецкий ученый эпохи Возрождения основывался на печатных источниках того времени, а также на сообщениях ученых-путешественников.
Как рассказали «Собака.ru» в музее-заповеднике, в библиотеке императрицы Марии Федоровны в Павловском дворце хранились две книги «Космографии» авторства Себастиана Мюнстера — об этом говорят сохранившиеся каталоги. Именно этот экземпляр поступил в Павловск из Музея религии и атеизма в 1990-е годы.
Фолиант был в плохом состоянии: загрязненные и пересушенные бумага и тисненный пергамент на крышках переплета деформировали том, листы были оборваны, кожаные детали переплета утрачены. Специалисты ООО «Оферта» очистили более 700 листов, выпрямили деревянные основы крышек, дополнили утраченные фрагменты страниц.
«Этот замечательный свод историко-географических и даже биологических данных послужил образцом для последующих космографий. В течение столетия эта общедоступная занимательная книга выдержала 24 издания на языке оригинала (немецком), а также в многочисленных переводах на латинский, французский, итальянский, английский и чешский языки», — отмечают в ГМЗ «Павловск».
Библиотека императрицы Марии Федоровны открывает парадную Южную анфиладу комнат Павловского дворца, ее отделка выполнена по проекту итальянского художника-декоратора Винченцо Бренна около 1793 года. После пожара 1803 года архитектор и художник декоративно-прикладного искусства Андрей Воронихин, сохранив в основе бренновскую композицию, внес ряд изменений — в частности, здесь появилась роспись фриза в манере «гризайль» на античные сюжеты.
Вдоль стен, как и в библиотеке Павла Петровича, тянутся низкие книжные шкафы с книгами по истории, этнографии, философии, медицине и ботанике, а также о путешествиях. Здесь же представлены энциклопедии и произведения французских просветителей: Дидро, Вольтера и Руссо, а также русских авторов: Карамзина и Жуковского. «Все это отражает широту интересов просвещенной хозяйки Павловска, которая была и художником, и садоводом-ботаником, и библиофилом», — говорят о библиотеке в музее-заповеднике.
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