Первую публикацию воспоминаний сына Исаака Бродского о своем отце представят Петербурге

Рукописи были сделаны в преддверии 100-летия художника и коллекционера и публикуются впервые — спустя почти 40 лет.
Как рассказали «Собака.ru» в Музее Академии художеств, книга «Воспоминания об отце» представляет собой первую публикацию рукописи Евгения Бродского, посвященной его отцу — Исааку Бродскому. Издание содержит обширные сведения о жизни и творчестве художника и коллекционера, фрагменты из выступлений и автобиографии, воспоминания о его друзьях, коллегах и учениках, а также выдержки из переписок с Максимом Горьким, Ильей Репиным и другими.
Рукописи Евгения Бродского были сделаны в преддверии 100-летия со дня рождения его отца. «И вот теперь, когда отмечается 100-летие со дня его рождения, а я начал отсчитывать 8-й десяток в своей жизни, я понял, что если уж браться за такие воспоминания и запечатлеть их на бумаге, то именно сейчас, ибо пройдет еще несколько лет и уже никто не сможет рассказать то, что видел я», — писал он в предисловии.
О книге Евгения Бродского «Воспоминания об отце»:
В 1982 году Евгений Исаакович Бродский передал в Музей-квартиру И. И. Бродского машинописный экземпляр воспоминаний о своем отце Исааке Израилевиче Бродском. […] Спустя почти 40 лет после этих событий издание публикуется впервые. Оно дополнено иллюстративным материалом из собрания Музея Академии художеств. Рукопись воспроизводится с сохранением авторской стилистики, орфография и пунктуация приведены к современным нормам.
Презентация книги Евгения Бродского «Воспоминания об отце» пройдет 28 октября в Музее-квартире Исаака Бродского на площади Искусств, 3. Начало в 18:00.
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