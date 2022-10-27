Первую публикацию воспоминаний сына Исаака Бродского о своем отце представят Петербурге

Рукописи Евгения Бродского были сделаны в преддверии 100-летия со дня рождения его отца. «И вот теперь, когда отмечается 100-летие со дня его рождения, а я начал отсчитывать 8-й десяток в своей жизни, я понял, что если уж браться за такие воспоминания и запечатлеть их на бумаге, то именно сейчас, ибо пройдет еще несколько лет и уже никто не сможет рассказать то, что видел я», — писал он в предисловии.

Музей Академии художеств О книге Евгения Бродского «Воспоминания об отце»: В 1982 году Евгений Исаакович Бродский передал в Музей-квартиру И. И. Бродского машинописный экземпляр воспоминаний о своем отце Исааке Израилевиче Бродском. […] Спустя почти 40 лет после этих событий издание публикуется впервые. Оно дополнено иллюстративным материалом из собрания Музея Академии художеств. Рукопись воспроизводится с сохранением авторской стилистики, орфография и пунктуация приведены к современным нормам.

Презентация книги Евгения Бродского «Воспоминания об отце» пройдет 28 октября в Музее-квартире Исаака Бродского на площади Искусств, 3. Начало в 18:00.

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