Мог бы Сергей Довлатов стать «правильным советским писателем»? Расскажет филолог Михаил Хлебников

«Исследование известного новосибирского филолога Михаила Хлебникова посвящено Довлатову, но через фигуру великого писателя оно рассказывает об эпохе, об окружении писателя, об атмосфере, царящей в кругах творческой интеллигенции позднего СССР. Рассказывает неподражаемо, умно, едко и чрезвычайно увлекательно», — говорится в аннотации к книге, выпущенной в издательстве «Городец».

В рамках лекции Хлебников расскажет о том, существует ли архетип русского писателя, мог бы Довлатов стать «правильным советским писателем», а также нужна ли внешняя эмиграция писателю — человеку, сосланному в страну слова. О том, почему Довлатов всегда опаздывал, кто такой «правильный советский писатель» — от Игоря Ефимова, Александра Солженицына до братьев Стругацких, — и почему шестидесятые — это непопадание в эпоху, а семидесятые — путевка в эмиграцию.

«Поговорим о русских писателях в эмиграции и их ролевых моделях – от пророков и бунтарей до обычных гениев, а также о Довлатове как нашем современнике», — добавили «Собака.ru» в «Буквоеде», где пройдет встреча с филологом.

Лекция-встреча «Довлатов. Русский писатель между позором и бессмертием» с филологом Михаилом Хлебниковым пройдет 2 ноября в книжном магазине «Буквоед» на Невском проспекте, 46. Начало в 19:00.

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