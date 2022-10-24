Как рассказали в издательстве «Лайвбук», которое выпускает книгу, «Но человека человек» Ксении Букши — книга из четырех «страшных, но очень обыденных и узнаваемых историй», которые случаются сплошь и рядом и о которых «мы постоянно узнаем из новостной ленты». В историях, описываемых в книге, есть отчаяние и надежда, смерть и страсть, насилие и желание какой-то иной, более правильной жизни.

«Это похоже на Достоевского, но очень современного, с ноутбуком и смартфоном. Ксения Букша выступает как исследователь самых тайных закоулков человеческой психики, как глубокий психолог и точный социолог, как писатель, который безжалостен в отношении читателя — но только для того, чтобы свет в конце туннеля обязательно забрезжил», — отмечают в издательстве.