Отчаяние и надежда, смерть и страсть, насилие и желание какой-то иной, более правильной жизни — как у Достоевского, но очень современного, с ноутбуком и смартфоном.
Как рассказали в издательстве «Лайвбук», которое выпускает книгу, «Но человека человек» Ксении Букши — книга из четырех «страшных, но очень обыденных и узнаваемых историй», которые случаются сплошь и рядом и о которых «мы постоянно узнаем из новостной ленты». В историях, описываемых в книге, есть отчаяние и надежда, смерть и страсть, насилие и желание какой-то иной, более правильной жизни.
«Это похоже на Достоевского, но очень современного, с ноутбуком и смартфоном. Ксения Букша выступает как исследователь самых тайных закоулков человеческой психики, как глубокий психолог и точный социолог, как писатель, который безжалостен в отношении читателя — но только для того, чтобы свет в конце туннеля обязательно забрезжил», — отмечают в издательстве.
«Букшу выделяет удивительная точность в передаче чужой речи, совершенно живой, как будто подслушанной, и вообще удивительная точность», — говорит журналист, культуролог и главный редактор проекта «Полка» Юрий Сапрыкин. «Эта высокая и трагическая безоценочность, эта удивительная способность показывать экзистенциальный ужас, не впадая при этом ни в сентиментальность, ни в отчаяние, составляет, пожалуй, главное достоинство прозы Ксении Букши», — добавляет литературный критик Галина Юзефович.
Новая книга Ксении Букши «Но человека человек» выходит в издательстве «Лайвбук» в ноябре 2022 года.
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