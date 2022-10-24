Исследование: Пушкина и Лермонтова стали цитировать чаще, чем Маяковского и Есенина

Согласно данным аналитиков, почти каждый четвертый россиянин считает любимым поэтом Пушкина — 23,8%. При этом чаще всего респонденты вспоминали произведения поэта, известные по школьной программе — «У лукоморья дуб зеленый...» — 3,6%, «Я помню чудное мгновенье...» — 3,3%, «Евгений Онегин» — 3,1%.

Сергей Есенин оказался на втором месте рейтинга любимых поэтов: его процитировал каждый девятый — 10,8%. Как отмечают исследователи, среди женщин поклонниц творчества Есенина больше, чем среди мужчин. Самые популярные стихотворения Есенина среди россия: «Береза» — 2,2%, «Не жалею, не зову, не плачу...», «Письмо к женщине» и «Заметался пожар голубой...» — по 0,8%.

На третьем месте рейтинга народных поэтов — Михаил Лермонтов — 6,5%. По данным аналитиков, он более популярен среди мужчин. Самые цитируемые произведения Лермонтова: «Бородино» — 2,5% и «Парус» — 1,1%. В топ-5 наиболее читаемых русских поэтов вошли также Федор Тютчев — 3,5%, Владимир Маяковский и Александр Блок — по 2,5%.

Как отмечают аналитики, за последние 7 лет возросла востребованность творчества Пушкина, Лермонтова, Пастернака, Цветаевой и Высоцкого. И напротив, россияне стали реже цитировать Маяковского, Есенина, Тютчева, Блока, Хайяма, Симонова, Рождественского, Асадова и Ахматову.