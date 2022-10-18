Сюжет книги лауреата Букеровской премии 2022 года Шехана Карунатилики «Семь лун Маали Алмейды» разворачивается в 1990 году в Коломбо. Военный фотограф Маали Алмейда оказывается в «небесном визовом центре» и понимает, что умер, но от чьих рук? В течение семи лун он должен не только разгадать тайну своей гибели, но и связаться с мужчиной и женщиной, которых любит больше всего, чтобы привести их к скрытому хранилищу фотографий, которые «потрясут Шри-Ланку».

Нил Макгрегор Председатель жюри Букеровской премии 2022 года: Любая из шести книг, вошедших в шорт-лист, стала бы достойным победителем. Что особенно восхищало судей в «Семи лунах Маали Алмейды», так это амбициозность его [Шехана Карунатилаки] масштаба и веселая дерзость его повествовательных приемов. Это метафизический триллер, загробный нуар, который стирает границы не только разных жанров, но и жизни и смерти, тела и духа, востока и запада. Это совершенно серьезная философская игра, которая переносит читателя в «темное сердце мира» — убийственные ужасы гражданской войны в Шри-Ланке. И оказавшись там, читатель также открывает для себя нежность и красоту, любовь и верность, а также стремление к идеалу, которые оправдывают каждую человеческую жизнь.

В шорт-лист Букеровской премии 2022 года вошли шесть произведений, написанных писателями из пяти стран. Среди них, помимо победителя, — роман зимбабвийского автора Новайолет Булавайо «Glory», «The Trees» Персиваля Эверетта, «Treacle Walker» Алана Гарнера, «Small Things Like These» Клэр Киган и «Oh William!» Элизабет Страут. Лонг-лист премии можно посмотреть здесь.