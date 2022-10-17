Российский книжный союз попросил оценить сюжеты из классики на пропаганду отрицания семейных ценностей

В письме РКС просит разъяснить, попадут ли под запрет сюжеты из русской классической литературы, входящие в школьную программу, в случае принятия законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ и отрицания семейных ценностей.

«Ввиду широкого спектра действия законопроекта издатели не в силах самостоятельно оценить и исключить наименования книг, которые потенциально нарушают его. При этом важно понимать, что креативные индустрии прочно сплетены друг с другом – литература неразрывна и с кино, и с театром, и приведенные ниже примеры произведений имеют экранизации и театральные постановки», – цитирует письмо ТАСС.

В качестве примеров РКС приводит отрывки из «Грозы» Александра Островского, «На дне» Максима Горького, «Тихого Дона» Михаила Шолохова, «Морфия» Михаила Булгакова, «Лолиты» Владимира Набокова и других.

По данным информагентства, в РКС также опасаются, что отрывки из «Гали Ганской» и «Тани» (сборник «Легкое дыхание») Ивана Бунина, и «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» Томаса Гарди могут попасть в категорию «Сексуальное насилие», сюжеты из романа Федора Достоевского «Бесы» можно отнести к разделу «Совращение малолетних», а отрывок из «Обломова» Ивана Гончарова «Нетрадиционным сексуальным отношениям».

В письме также указано, что Российский книжный союз готов «к конструктивному взаимодействию и совместной работе».