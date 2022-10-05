Николай Цискаридзе выпустил свою первую автобиографию «Мой театр»

«В первый же день в школе нас спросили: «Кем вы хотите быть?» Когда очередь дошла до меня, я почему-то ответил, что хочу быть воспитателем в детском саду. У меня реализовалось все! Теперь я действительно как ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой часто работаю «воспитателем в детском саду», — пишет Цискаридзе в своей автобиографии.

Автобиографическая книга премьера Большого театра, педагога и общественного деятеля — личная история Цискаридзе, неразрывно связана с историей России и «золотым веком» мирового балета. На ее страницах возникают живописные картины театральной жизни, жанровые зарисовки зарубежных гастролей, запечатлены яркие образы выдающихся мастеров: хореографов, дирижеров, педагогов, артистов.

«И это неслучайно — книга написана на основе дневниковых записей, которые Николай Цискаридзе вел с 1985 по 2003 год. Среди ее героев — Петр Пестов, Юрий Григорович, Ролан Пети, Марина Семенова, Галина Уланова, Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Юбер де Живанши, Вивьен Вествуд, принцесса Диана, Михаил Барышников и многие другие», — отмечают в издательстве АСТ, которое выпускает книгу.