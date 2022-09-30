Издательства заявили о «самом аномальном за последние 20 лет» росте стоимости производства книг

О том, что себестоимость производства книг на фоне подорожания бумаги и типографских услуг к сентябрю выросла с начала года более чем на 30%, пишет РБК со ссылкой на президента издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова. Похожие оценки дает директор по производству издательской группы «Альпина» Константин Лунь: по его словам, на сегодняшний день производственный процесс подорожал с начала года на 30-40%.

Директор издательства детской литературы «Росмэн» Борис Кузнецов назвал текущую динамику подорожания производства книг «самыми аномальными колебаниями на рынке за последние 20 лет». По его данным, с начала года себестоимость производства книг выросла более чем на 20% из-за подорожания бумаги и типографских услуг. По отдельным видам изданий, для которых используется высококачественный картон, себестоимость выросла более чем на 30%.

Уже к августу книги российских издательство подорожали на 20-25%. Высококачественная литература на мелованной бумаге, по данным Новикова, стала дороже более чем на треть: так, если в августе 2021 года средняя стоимость таких книг составляла 258,9 рубля, то год спустя ценник поднялся до 356,3 рубля.

Эксперты связывают подорожание книг с нехваткой в России полиграфических мощностей и материалов, импорт которых теперь находится под санкциями. Также стране не хватает типографий, что приводит к задержкам тиражей. В Минцифры, в свою очередь, заявили: «Дефицита полиграфических мощностей в издательском сегменте не наблюдается, рост стоимости полиграфических услуг прекратился, а ситуация стабилизировалась».