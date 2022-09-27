Уехали из России и не успели сдать книги в библиотеку? Маяковка разрешила возврат литературы без читательского

«Если нужно уехать и не успеваете вернуть в Маяковку книги — не беда, их за вас может сдать любой человек. Без читательского билета (вашего или вовсе!). Более того — не имеет значения, по какому адресу книги брали, приносите в ближайшую Маяковку», — отмечают в библиотеке.

Адреса Библиотеки имени Маяковского в Петербурге:

набережная реки Фонтанки, 46;

набережная реки Фонтанки, 44;

Большеохтинский проспект, 8;

Кожевенная линия, 40Д;

Невский проспект, 20;

Невский проспект, 48;

Гражданский проспект, 121/100;

Московский проспект, 86;

Брантовская дорога, 3.

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