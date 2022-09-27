Уехали из России и не успели сдать книги в библиотеку? Маяковка разрешила возврат литературы без читательского

Уехали из России и не успели сдать книги в библиотеку? Сделать это за вас может любой человек. Маяковка разрешила свободный возврат литературы — даже без читательского.
«Если нужно уехать и не успеваете вернуть в Маяковку книги — не беда, их за вас может сдать любой человек. Без читательского билета (вашего или вовсе!). Более того — не имеет значения, по какому адресу книги брали, приносите в ближайшую Маяковку», — отмечают в библиотеке.
Адреса Библиотеки имени Маяковского в Петербурге:
- набережная реки Фонтанки, 46;
- набережная реки Фонтанки, 44;
- Большеохтинский проспект, 8;
- Кожевенная линия, 40Д;
- Невский проспект, 20;
- Невский проспект, 48;
- Гражданский проспект, 121/100;
- Московский проспект, 86;
- Брантовская дорога, 3.
График работы:
- Фонтанка, 44: ежедневно с 11:00 до 21:00.
- Гражданский 121/100, Невский, 20: пн-сб — 11:00-20:00 вс — 11:00-18:00.
- Большеохтинский, 8 и Брантовская, 3: ежедневно с 10:00 до 22:00.
- Невский, 48: вт–вс — с 13:00 до 20:00, понедельник — выходной.
- Кожевенная, 40Д: ежедневно с 12:00 до 21:00.
- Московский, 86: вт-сб — 11:00-20:00, вс — 11:00-18:00, понедельник — выходной.
- Центр деловой и социально-правовой информации: вт-сб — с 12:00 до 20:00, понедельник — выходной.
- Последний четверг месяца — санитарный день: везде, кроме Охта LIB и Маяковки в «Севкабель Порту».
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