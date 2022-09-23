В «Подписных изданиях» в рамках проекта «Диалоги Открытой библиотеки» выступят Григорий Ревзин, Михаил Кунин и Наталия Мазур

Программа мероприятия:

В 12:00 Михаил Кунин представит свою книгу «Отец Александр Мень». Биография, вышедшая в серии «ЖЗЛ» издательства «Молодая гвардия», рассказывает о навсегда вошедшей в историю церкви жизни и трагической гибели человека, которого многие современники считали нравственным лидером страны. Зарегистрироваться на встречу можно здесь.

В 13:30 профессор факультета истории искусств Европейского университета в Петербурге Наталия Мазур расскажет про две книги американского историка искусства Светланы Алперс, которые помогут вникнуть в феномен голландской живописи XVII века.

В 15:00 колумнист, искусствовед и архитектурный критик Григорий Ревзин с помощью своей новой книги «Как устроен город будущего» поговорит о том, какую форму могут принять современные тенденции урбанистики, как сочетаются модели городов будущего с исторической памятью этих конгломератов и чего ждать самому человеку от этих изменений городской среды.

Все три встречи пройдут 25 сентября в книжном магазине «Подписные издания» на Литейном проспекте, 57. Попасть на каждое отдельное выступление можно по предварительной регистрации здесь, здесь и здесь.

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