18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Букеровская премия объявила короткий список номинантов 2022 года

Поделиться:

Организаторы Букеровской премии объявили шорт-лист претендентов. В него вошли шесть литературных произведений писателей из пяти стран.

Shutterstock.com

Вот список:

  • «Glory» Новайолет Булавайо
  • «The Trees» Персиваля Эверетта
  • «Treacle Walker» Алана Гарнера
  • «The Seven Moons of Maali Almeida» Шехана Карунатилаки
  • «Small Things Like These» Клэр Киган
  • «Oh William!» Элизабет Страут

«Эти шесть книг, как мы верим, говорят убедительно о важных вещах. Рассказывающие о разных местах и разных временах, они все — о событиях, которые в той или иной степени случаются везде и касаются нас всех», — сказал глава жюри Нил МакГрегор.

Он подчеркнул, что номинанты нынешнего года «демонстрируют, какое изобилие вариантов английского языка существует, сколько различных миров, реальных и воображаемых, существует в этом кажущемся простым пространстве — англосфере».

Победителя Букеровской премии 2022 года назовут 17 октября на торжественной церемонии. В этом году она пройдет в очном формате впервые с 2019 года.

Напомним, оргкомитет Букеровской премии — одной из самых престижных наград в мире английской литературы — назвал номинантов в 2022 году. В длинный список вошли 13 авторов.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: