Букеровская премия объявила короткий список номинантов 2022 года

Организаторы Букеровской премии объявили шорт-лист претендентов. В него вошли шесть литературных произведений писателей из пяти стран.
Вот список:
- «Glory» Новайолет Булавайо
- «The Trees» Персиваля Эверетта
- «Treacle Walker» Алана Гарнера
- «The Seven Moons of Maali Almeida» Шехана Карунатилаки
- «Small Things Like These» Клэр Киган
- «Oh William!» Элизабет Страут
«Эти шесть книг, как мы верим, говорят убедительно о важных вещах. Рассказывающие о разных местах и разных временах, они все — о событиях, которые в той или иной степени случаются везде и касаются нас всех», — сказал глава жюри Нил МакГрегор.
Он подчеркнул, что номинанты нынешнего года «демонстрируют, какое изобилие вариантов английского языка существует, сколько различных миров, реальных и воображаемых, существует в этом кажущемся простым пространстве — англосфере».
Победителя Букеровской премии 2022 года назовут 17 октября на торжественной церемонии. В этом году она пройдет в очном формате впервые с 2019 года.
Напомним, оргкомитет Букеровской премии — одной из самых престижных наград в мире английской литературы — назвал номинантов в 2022 году. В длинный список вошли 13 авторов.
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