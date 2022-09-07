Букеровская премия объявила короткий список номинантов 2022 года

Вот список:

«Glory» Новайолет Булавайо

«The Trees» Персиваля Эверетта

«Treacle Walker» Алана Гарнера

«The Seven Moons of Maali Almeida» Шехана Карунатилаки

«Small Things Like These» Клэр Киган

«Oh William!» Элизабет Страут

«Эти шесть книг, как мы верим, говорят убедительно о важных вещах. Рассказывающие о разных местах и разных временах, они все — о событиях, которые в той или иной степени случаются везде и касаются нас всех», — сказал глава жюри Нил МакГрегор.

Он подчеркнул, что номинанты нынешнего года «демонстрируют, какое изобилие вариантов английского языка существует, сколько различных миров, реальных и воображаемых, существует в этом кажущемся простым пространстве — англосфере».

Победителя Букеровской премии 2022 года назовут 17 октября на торжественной церемонии. В этом году она пройдет в очном формате впервые с 2019 года.

Напомним, оргкомитет Букеровской премии — одной из самых престижных наград в мире английской литературы — назвал номинантов в 2022 году. В длинный список вошли 13 авторов.