Что читать осенью: 10 атмосферных книг для прохладных вечеров

Салман Рушди «Стыд»

Еще один представитель магического реализма. Букеровской лауреат Салман Рушди пишет восточные сказки, в которых многое — быль. История реального Пакистана ловко вплетена автором в сказочный сюжет; разбираться, кто из героев реален, а кто нет —особая литературная игра.

В «Стыде» Рушди вновь обнажает человеческие пороки и размышляет о том, как легко можно превратиться в чудовище. Его героиня — болезненная девочка Суфия Зинобия — становится вместилищем всеобщего стыда и карает всех на своем пути.