Что читать осенью: 10 атмосферных книг для прохладных вечеров

Осень — время для меланхолии, нежных воспоминаний и книг, уносящих нас в другие эпохи и страны. Книг, в которые хочется погрузиться с головой. Они могут быть очень разными: любовными романами или семейными сагами, приключенческими историями или философскими размышлениями. Шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева по просьбе «Собака.ru» составила свой список осеннего чтения, в котором есть место как классике, так и недавним литературным новинкам.
Габриэль Гарсия Маркес «Сто лет одиночества»
Великое произведение колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса, открывшего всему миру «магический реализм». История одного рода — семейства Буэндиа: отважного, гордого, безрассудного и обреченного на одиночество. В их генеалогическом древе легко запутаться: сыновья сменяют отцов, а дочери — матерей. Маркес испытывает своих героев, запутывая их жизни в гигантский клубок. И все это происходит на фоне реальных событий, например, гражданских войн в Колумбии. Пожалуй, это самая атмосферная книга, в которой хочется потеряться. В ней много шума и ярости, красоты и отчаяния — прекрасный роман для тех, кто умеет читать между строк.
Джонатан Коу «Мистер Уайлдер и я»
Джонатан Коу — автор, давно ставший классиком. Его «Срединная Англия», «Случайная женщина», «Какое надувательство!» и недавно изданный на русском «Дом сна» полюбились читателям и зарекомендовали его как серьезного писателя. В новом романе «Мистер Уайлдер и я» мы видим немного другого Коу — нежного рассказчика и страстного синефила. Он посвящает свою книгу Билли Уайлдеру — режиссеру, прославившемуся такими картинами как «В джазе только девушки», «Бульвар Сансет», «Квартира» и «Двойная страховка». Главная героиня романа — юная гречанка Калиста, которую Уайлдер по счастливой случайности берет работать на картину «Федора» переводчицей. «Федора» оказывается самым важным и личным фильмом для Уайлдера — стареющий режиссер понимает, что настало новое время и свой успех ему никогда не повторить. И фильм, над которым он работает, ровно об этом — о течении времени и эфемерности славы. Коу проводит читателя на съемочную площадку и показывает, как происходит работа в кино, и какой безжалостной может быть глянцевая изнанка.
Флориан Иллиес «Любовь в эпоху ненависти»
Новая книга немецкого арт-критика и писателя Флориана Иллиеса — это увлекательный калейдоскоп судеб публичных интеллектуалов XX века. Иллиес показывает конец «ревущих двадцатых» — времени радостного кутежа и творческих безумств. Он берет промежуток до прихода к власти нацистов (падения Веймарской республики в 1933 году) и погружает читателя в атмосферу тех лет. Бертольт Брехт, Томас Манн, Симона де Бовуар, Жан-Поль Сартр, Готфрид Бенн, Жозефина Бейкер, Марлен Дитрих — эти и другие творцы очень интересны Иллиесу. Он выхватывает каждого героя буквально на мгновение, в роковой момент их жизни, а затем переключает свое внимание на кого-то другого. Завораживающая игра, в которой на кону чужие судьбы. Если вам понравились предыдущие работы Иллиеса («1913. Лето целого века» и «1913. Что я на самом деле хотел сказать»), то и нынешняя книга вас не разочарует — метод писателя остается прежним.
Элизабет Гилберт «Город женщин»
В этом романе Элизабет Гилберт фигурирует Нью-Йорк — блистательный, избыточный, актерский. Если не задумываться о том, что это 40-е годы прошлого века, а значит скоро и до Америки дотянется неизбежное, то Гилберт описывает веселое, авантюрное время. Главная героиня —19-летняя Вивиан Моррис — приезжает в Нью-Йорк, чтобы насладиться воздухом свободы и открыть для себя новый мир. Тетя Пег принимает ее на должность художника по костюмам в старый театр, и Вивиан погружается в водоворот событий и эмоций, первых чувств и первых разочарований. Она проживет свою жизнь так, что спустя долгие годы ей будет приятно вспомнить все, через что ей пришлось пройти.
Али Смит «Осень»
Поэтичный роман британской писательницы Али Смит погружает читателя в воспоминания. Это роман, в котором герои встречаются и исчезают, а сама жизнь —
это череда радостей и разочарований. «Осень» — первая книга из цикла «Сезонный квартет». В центре сюжета — 32-летняя Элизавет и ее давний друг, 101-летний Даниэль. Странная дружба возникла между ними давно, еще когда Элизавет была маленькой девочкой. Она испытывает к старику нежные чувства, особенную любовь. Ей хочется вести с ним беседы, читать вслух книги и не прерывать их удивительную связь. Но Даниэль без сознания, на грани жизни и смерти. Помимо основной истории, Смит вплетает в роман фрагменты других. Получается сложносконструированный настроенческий текст, красоту которого оценят только вдумчивые читатели.
Салман Рушди «Стыд»
Еще один представитель магического реализма. Букеровской лауреат Салман Рушди пишет восточные сказки, в которых многое — быль. История реального Пакистана ловко вплетена автором в сказочный сюжет; разбираться, кто из героев реален, а кто нет —особая литературная игра.
В «Стыде» Рушди вновь обнажает человеческие пороки и размышляет о том, как легко можно превратиться в чудовище. Его героиня — болезненная девочка Суфия Зинобия — становится вместилищем всеобщего стыда и карает всех на своем пути.
Фредрик Бакман «Вторая жизнь Уве»
Шведский писатель Фредрик Бакман переносит вас в хрупкий мир 59-летнего Уве, потерявшего жену и смысл жизни. В маленьком жилищном поселке все страдают из-за этого ворчливого старика, который дотошно следит за порядком: он придирается к соседям и хочет, чтобы все было как положено, любые перемены воспринимаются им как попытка разрушить привычный мир. Но за колкостями и скверным характером Уве прячет доброе и сострадательное сердце, очень нуждающееся в любви. Бакмана недаром называют самым милосердным писателем современности. Он дарит надежду на спасение не только своим героям, но и всем читателям.
Салли Руни «Разговоры с друзьями»
Легкий и непринужденный, этот роман Салли Руни — ее литературный дебют. На русский язык он был переведен после феноменального успеха второй книги писательницы — «Нормальные люди», которая еще в рукописи вошла в лонг-лист Букеровской премии и была издана в России первой. «Разговоры с друзьями» — это история о дружбе и любви, юношеских ошибках и персонажах, которые не боятся рисковать. Главные героини — студентки Тринити-колледжа Фрэнсис и Бобби — знакомятся с семейной парой: Ником и Мелиссой. Со стороны кажется, что их брак идеален, но пройдет ли он испытание другими людьми? Любимая писательница миллениалов Салли Руни предлагает свою версию истории о счастливых семьях и их несчастьях.
Эка Курниаван «Красота – это горе»
Индонезийского писателя Эку Курниавана часто называют вторым Маркесом — ему тоже свойственен магический реализм и виртуозная работа в этом жанре. «Красота — это горе» — экзотический текст, в котором реальность и вымысел сплетаются воедино. История самой известной проститутки Халимунды Деви Аю и ее дочерей (трех красавиц и четвертой уродины, которую по иронии судьбы называют Красотой) — и все это на фоне войны и японской оккупации. В своем эпическом романе Курниаван поднимает такие актуальные темы, как гендерная дискриминация, домашнее насилие и объективация. Читать его местами страшно, но повествование завораживает.
Паоло Коэльо «Одиннадцать минут»
Один из самых знаменитых романов Паоло Коэльо, уже ставший классикой. Если вы до сих пор почему-то не читали его, то это может быть хорошим вариантом для осеннего вечера. По сути, Коэльо предложил нам еще одну вариацию истории Золушки: героиня романа —юная Мария — попадает в Швейцарию и становится проституткой. Но это не разлагает ее душу, а становится своего рода школой жизни; она учится наблюдать за людьми, пытается понять себя и свои желания, задумывает книгу. Но все меняется, когда приходит любовь — это ломает планы Марии и вносит хаос в ее жизнь.
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