Согласно результатам опроса сервисов ЛитРес и Zigmund.Online, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», более 82% россиян были бы рады поговорить с литературными героями. Они находят привлекательными для себя острый ум и чувство юмора персонажей (29,5%), характер и внешний вид (15,5%), а также схожие взгляды на жизнь (9,5%). 30% россиян полагают, что такая встреча, несомненно, повысит их настроение, 20% рассчитывают получить дельный совет, а 18% — снять стресс и тревогу. 22% респондентов хотели бы обсудить с героями книг отношения со своими спутниками, 12% — планы на жизнь, а 11% — проблемы и успехи на работе или учебе.

С кем из литературных героев иностранных произведений россияне хотели бы поговорить по душам?

Шерлок Холмс (11%);

Альбус Дамблдор (10,4%);

Северус Снегг (9%);

Элизабет Беннет (7%);

Маленький принц (3,2%).

А из отечественной литературы?

Маргарита (10,3%);

Мастер (8,7%);

Эраст Фандорин (7,3%);

Анна Каренина (6,5%);

Оспам Бендер (5,9%).

«Многие герои, которых выбрали пользователи, несут в себе черты хороших психологов. Шерлок Холмс способен разобраться в сложных случаях, предположить причины, которые привели человека к тем или иным поступкам. Дамблдор — умеет найти подход к каждому и поддержать. Оба героя принимают людей с темной стороной, непростым прошлым, без осуждения. Большинство персонажей символизируют наши части. Например, Северус Снегг — Тень, а Маленький Принц — внутреннего ребенка. Элизабет Беннет и Маргарита — воплощение юношеской и зрелой любви. Маргарита, как и Снегг, показывает пример контакта с тенью. Все герои эксперты, у них большой личный опыт. Они знают, как справляться со сложными переживаниями и способны помочь другим. И в этом они схожи с психологами», — говорит аналитический психолог сервиса Zigmund.Online Раиса Апухтина.