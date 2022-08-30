Россияне рассказали, с кем из литературных героев хотели бы поговорить по душам. Свой выбор они основывают на различных привлекательных характеристиках персонажей — таких как острый ум или схожие взгляды на жизнь.
Согласно результатам опроса сервисов ЛитРес и Zigmund.Online, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», более 82% россиян были бы рады поговорить с литературными героями. Они находят привлекательными для себя острый ум и чувство юмора персонажей (29,5%), характер и внешний вид (15,5%), а также схожие взгляды на жизнь (9,5%). 30% россиян полагают, что такая встреча, несомненно, повысит их настроение, 20% рассчитывают получить дельный совет, а 18% — снять стресс и тревогу. 22% респондентов хотели бы обсудить с героями книг отношения со своими спутниками, 12% — планы на жизнь, а 11% — проблемы и успехи на работе или учебе.
С кем из литературных героев иностранных произведений россияне хотели бы поговорить по душам?
- Шерлок Холмс (11%);
- Альбус Дамблдор (10,4%);
- Северус Снегг (9%);
- Элизабет Беннет (7%);
- Маленький принц (3,2%).
А из отечественной литературы?
- Маргарита (10,3%);
- Мастер (8,7%);
- Эраст Фандорин (7,3%);
- Анна Каренина (6,5%);
- Оспам Бендер (5,9%).
«Многие герои, которых выбрали пользователи, несут в себе черты хороших психологов. Шерлок Холмс способен разобраться в сложных случаях, предположить причины, которые привели человека к тем или иным поступкам. Дамблдор — умеет найти подход к каждому и поддержать. Оба героя принимают людей с темной стороной, непростым прошлым, без осуждения. Большинство персонажей символизируют наши части. Например, Северус Снегг — Тень, а Маленький Принц — внутреннего ребенка. Элизабет Беннет и Маргарита — воплощение юношеской и зрелой любви. Маргарита, как и Снегг, показывает пример контакта с тенью. Все герои эксперты, у них большой личный опыт. Они знают, как справляться со сложными переживаниями и способны помочь другим. И в этом они схожи с психологами», — говорит аналитический психолог сервиса Zigmund.Online Раиса Апухтина.
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