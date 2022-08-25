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«Подписные издания» устраивают пикник в честь дня рождения — с Солодниковым, Лурье и пинг-понгом

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В этом году «Подписные издания» празднуют 96-летие и 10 лет работы магазина в новом формате. В честь дня рождения устраивают пикник в Итальянском саду: в программе встречи с Николаем Солодниковым и Львом Лурье, джазовый перформанс, пинг-понг и другие активности.

Фото: Алексей Костромин

Команда магазина «Подписные издания» для ТОП 50-2020

На праздничном пикнике, который состоится 28 августа, пройдут «Диалоги Открытой библиотеки» с Николаем Солодниковым и презентация новой книги Льва Лурье «Поздние ленинградцы. От застоя до перестройки», концерт группы «Добраночь», встреча с совладельцем «Подписных» Михаилом Ивановым, джазовый перформанс по мотивам творчества Бориса Виана, детская программа с квестами и мастер-классами, книги нашего издательства и наш юбилейный мерч, пинг-понг, бадминтон, шахматы и многое другое.

Также в рамках пикника откроется цветочный поп-ап-магазин «Шалость», где можно будет найти специальный юбилейный мерч «Подписных», книги от издательства и букинистические раритеты, поиграть в пинг-понг, бадминтон, шахматы и шашки, или просто «прикорнуть» на пледе или в шезлонге. Здесь же пройдет детская программа.

Все мероприятия пройдут под открытым небом — в Итальянском саду на Литейном проспекте, который располагается прямо за зданием «Подписных изданий». «Этот сад нам давно и сокровенно дорог: здесь все эти десять лет мы проводим свои обеденные перерывы, читая книги, устраивая пикники, наблюдая за птицами и собачками», — говорят в книжном.

Программа мероприятий:

11:45 — Маленькая церемония открытия.

12:00 — Историк Лев Лурье представит свою книгу «Поздние ленинградцы. От застоя до перестройки» (проект «Диалоги» Николая Солодникова).

13:30 — Главный редактор журнала «Иностранная литература», литературовед Александр Ливергант представит свою книгу «Викторианки: три очерка о творчестве Джейн Остин, сестер Бронте и Джордж Элиот» (проект «Диалоги» Николая Солодникова).

15:00 — Социолог Дмитрий Рогозин представит свою книгу «Столько не живут: чему нас могут научить столетние старики» (проект «Диалоги» Николая Солодникова).

16:30 — Концерт группы «Добраночь».

17:45 — Встреча с Михаилом Ивановым, совладельцем книжного магазина «Подписные издания».

19:30 — «Музыка и творчество Бориса Виана». Выступление джазового коллектива Владимира Волкова, Андрея Кондакова, Гарика Багдасарьяна и Антона Боярских.

20:30-21:00 — Пикник заканчивается.

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