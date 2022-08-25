«Подписные издания» устраивают пикник в честь дня рождения — с Солодниковым, Лурье и пинг-понгом

На праздничном пикнике, который состоится 28 августа, пройдут «Диалоги Открытой библиотеки» с Николаем Солодниковым и презентация новой книги Льва Лурье «Поздние ленинградцы. От застоя до перестройки», концерт группы «Добраночь», встреча с совладельцем «Подписных» Михаилом Ивановым, джазовый перформанс по мотивам творчества Бориса Виана, детская программа с квестами и мастер-классами, книги нашего издательства и наш юбилейный мерч, пинг-понг, бадминтон, шахматы и многое другое.

Также в рамках пикника откроется цветочный поп-ап-магазин «Шалость», где можно будет найти специальный юбилейный мерч «Подписных», книги от издательства и букинистические раритеты, поиграть в пинг-понг, бадминтон, шахматы и шашки, или просто «прикорнуть» на пледе или в шезлонге. Здесь же пройдет детская программа.

Все мероприятия пройдут под открытым небом — в Итальянском саду на Литейном проспекте, который располагается прямо за зданием «Подписных изданий». «Этот сад нам давно и сокровенно дорог: здесь все эти десять лет мы проводим свои обеденные перерывы, читая книги, устраивая пикники, наблюдая за птицами и собачками», — говорят в книжном.